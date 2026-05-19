U vreme kada mladi sve teže dolaze do prvog zaposlenja, priča osamnaestogodišnje Alanah Tompson Frenč iz Engleske izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i otvorila pitanje koliko pojedini uslovi za posao zaista imaju smisla.

Umesto iskustva, znanja ili motivacije, prepreka za zaposlenje u njenom slučaju bio je — automobil.

Alanah je konkurisala za početnu poziciju u agenciji za nekretnine u Notingemu, nadajući se prilici da napravi prve korake u poslovnom svetu. Međutim, do razgovora za posao nije ni stigla.

Problem je bio automobil stariji od 10 godina

Tokom online prijave jedno od pitanja odnosilo se na vozilo koje kandidat poseduje, odnosno da li je automobil mlađi od deset godina.

Alanah je odgovorila negativno.

Njen Citroen C1 proizveden je 2014. godine, redovno je održavan, prešao je manje od 40.000 milja i nema mehaničkih problema. Ipak, nakon tog odgovora njena prijava nije prošla dalje.

„Bio je to pravi šok“, rekla je nakon odbijenice.

Mlada kandidatkinja ističe da ju je posebno pogodila činjenica da se našla u začaranom krugu iz kojeg mnogi mladi teško uspevaju da izađu.

„Kako da priuštim bolji automobil ako prvo ne dobijem posao?“, upitala je.

Njena priča otvorila je širu raspravu o tome da li određeni zahtevi poslodavaca dodatno otežavaju ulazak mladih na tržište rada.

Alanah je za svoj automobil dugo štedela i izdvojila oko 2.800 funti, odnosno približno 3.200 evra. Za osamnaestogodišnjakinju, kako kaže, to predstavlja veliku investiciju, zbog čega joj je dodatno teško palo što vozilo nije procenjivano prema stanju i bezbednosti, već isključivo prema godini proizvodnje.

Kompanija: Noviji automobili su sigurniji

Kompanija je naknadno objasnila da zaposleni svakodnevno koriste automobile tokom posla i često putuju sami, zbog čega novija vozila smatraju bezbednijim i pouzdanijim.

Dodali su i da je takva praksa česta u industriji nekretnina.

Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da ovakvi kriterijumi mogu nesrazmerno pogoditi mlađe kandidate i osobe sa manjim finansijskim mogućnostima, posebno kada je reč o početnim pozicijama za koje iskustvo nije presudno.

Gde je granica između zahteva i diskriminacije?

Slučaj Alanah Tompson Frenč pokrenuo je pitanje gde se nalazi granica između legitimnih zahteva poslodavca i prepreka koje pojedinim grupama otežavaju početak karijere.

Dok se rasprava nastavlja, Alanah ne odustaje. Kaže da i dalje svakodnevno šalje prijave i traži novu priliku za posao, a njena priča postala je primer koliko nekada na putu do zaposlenja mogu presuditi stvari koje nemaju direktne veze sa sposobnostima kandidata.