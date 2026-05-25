Jedna žena ispričala je na Reditu da je, birajući stan, namerno uzela prvi sprat kako ne bi remetila komšije dok vežba i pleše. Međutim, kako kaže, sada se sama suočava sa problemom – bukom koja dolazi iz stana iznad nje, piše Mirror.

U svojoj objavi navodi da se situacija ponavlja tokom noći, što joj ozbiljno remeti san i svakodnevno funkcionisanje.

"Nažalost, izabrala sam prvi sprat jer volim da plešem i treniram, nisam htela da smetam komšijama bukom. Žalim zbog toga.

Sada je 2:15 ujutru. Zašto li hoda tamo-amo u gluvo doba noći?! Bukvalno, ustaje između dva i tri ujutru, šeta, pa sedne da gleda TV. Obožava emisije o suđenjima, posebno "Narodni sud". Ne želim da znam o ovom čoveku puno, čak sam mu i ime zaboravila, toliko sam iznervirana."

Tumaranje u gluvo doba noći

Otkrila je i kako planira da mu se osveti:

"Namestiću alarm da svira Paramor i Nirvanu u 6:30h ujutru, kad već ovde nikoga nije briga da ljudi imaju normalan san."

Usledili su mnogi komentari podrške: