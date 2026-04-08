Jorgovan se od davnina smatra cvetom koji u dom priziva radost, porodični sklad i blagostanje, zbog čega se često koristi za ukrašavanje prostorija tokom proslave Vaskrsa.

Prema hrišćanskom predanju, nakon što je Isus razapet, Bogorodica je zaspala ispod drveta koje je spustilo svoje grane da je zaštiti. Kada se probudila, blagoslovila je drvo, koje je potom procvetalo u mirisni jorgovan – simbol nade i novog života.

Njegov intenzivan miris ne samo da osvežava prostor, već umiruje misli i stvara toplu, prazničnu atmosferu. Veruje se da unošenje jorgovana u kuću neposredno pred Vaskrs donosi napredak i sreću porodici.

Boje jorgovana takođe nose posebnu simboliku. Ljubičasti cvetovi su od davnina povezani sa prvim ljubavnim iskrama i zanesenošću, dok se beli jorgovan smatra simbolom čestitosti, nevinosti i nepokolebljive vernosti.

Osim ukrasa, jorgovan se u narodnim verovanjima koristi i u ritualima ljubavne magije, a kupanje u vodi sa njegovim cvetovima moglo bi, prema tradiciji, pomoći u otkrivanju budućeg životnog saputnika.