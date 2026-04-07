Život u inostranstvu za mnoge podrazumeva godine odricanja, napornog rada i tihe nade da će se jednog dana vratiti kući – u nešto svoje, trajno i sigurno. Kuća, dvorište, mir i poznate komšije često deluju kao konačni cilj posle svega što se prođe daleko od rodnog kraja. Ipak, povratak ume da bude znatno suroviji nego što se očekuje.

O takvom iskustvu nedavno je pisao jedan Hrvat na Fejsbuk stranici „Balkanci u Njemačkoj“. Kako je naveo, vođen emocijama i željom za povratkom, nakon osam godina života u Frankfurtu odlučio je da se vrati u Hrvatsku. Međutim, po dolasku ga je sačekala realnost koju nije mogao da predvidi.

"Evo javljam se posle 8 godina u Frankfurtu, vratio sam se u Hrvatsku pre nekih 7-8 meseci i ljudi moji, dođe mi da plačem svaki dan od muke šta sam napravio od života.

"Koja sam budala bio"

Svi znate kako to ide – radiš gore kao konj, odvajaš od usta, ne ideš nigde, samo da bi svaki evro slao dole za kuću. Obnovio sam sve, podigao sprat, stavio najbolju izolaciju, PVC stolariju, sredio dvorište da bude tip-top, mislio sam to je to, tu ću ostariti među svojima... Koja sam budala bio!", napisao je on, pa dodao:

"U tu kuću sam spucao preko 100.000 evra koje sam krvavo zaradio na dostavi i po skladištima, a sad sedim u njoj sam kao duh. Moje društvo, svi oni sa kojima sam mislio da pijem kafe, svi su sad po Nemačkoj, Švajcarskoj i Irskoj. A znate ko su mi komšije? Kuća do mene, gazda je iznajmio agenciji, unutra 15 Nepalaca i Filipinaca. Nemam ništa protiv ljudi, rade i oni za hleb, ali ne razumemo se ni reč, buka, galama, druga kultura skroz... osećam se kao stranac u sopstvenom dvorištu za koje sam leđa ostavio u Frankfurtu!".

"Ni deci se ne sviđa život ovde"

Kako dalje otkriva, da je znao ono što sada zna, ne bi ni dinara uložio u ciglu za kuću u Hrvatskoj - već bi kupio stan u Nemačkoj ili negde na moru.

"Bilo šta, samo ne ovo. Sad imam kuću od 300 kvadrata koju nemam kome da ostavim, a u prodavnici u gradu ne sretnem nikog svog da mu kažem 'dobar dan'. Deci se ne sviđa život ovde jer su navikli na Nemačku, tamo su išli u školu, naučili jezik i treniraju fudbal i to je sad problem. Ovde ima napretka samo ako si u HDZ-u!!!!!", otkriva on.

"Gorko se kajem"

Na kraju, kaže nije ni platom zadovoljan, jer jedva krpi kraj s krajem.

"Plata ovde mi je smešna, jedva krpim kraj s krajem, šef me gleda kao da sam mu nešto dužan, a cene skuplje nego u Frankfurtu duplo. Gorko se kajem što sam poslušao srce, a ne mozak. Da li ima još neko da je ovako bacio pare u vetar kao ja ili sam ja jedini koji je mislio da će ga kuća i zidovi usrećiti?? Pišite mi šta da radim, da li biste bežali nazad u Nemačku ili da trunem ovde u ovoj tišini?", upitao je on na kraju.

"Vratila se i veću grešku nisam napravila"

Ubrzo nakon njegove ispovesti, usledila je lavina komentara – a mnogi su odmah priznali da su prošli kroz isto razočaranje po povratku:

"E moj lave, svima nam je ista sudbina u sopstvenoj kući. Nije bitno odakle si, da li iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine... sve je to isto. Ko nas je terao kad nam nije valjala Jugoslavija – sad živimo ono što smo sami napravili."

Jedna žena podelila je lično iskustvo i priznala da se i sama pokajala zbog povratka pa se vratila nazad:

"Ja sam se vratila posle 22 godine iz Švajcarske na more. Veću grešku u životu nisam napravila. Sada sam već 10 godina u Nemačkoj, prodala sam stan na moru i sredila sebi život ovde. Hvala Bogu, zadovoljna sam."

"Prodaj sve i vrati se u Nemačku"

Bilo je i onih koji smatraju da je rešenje jasno – povratak u inostranstvo:

"Prodaj sve i vrati se u Nemačku. Najsrećniji ljudi tamo su oni koji nemaju ništa ovde. Dođeš kad hoćeš, ostaneš koliko hoćeš i niko te ništa ne pita."

"Vi iz Nemačke kao da ćete umreti od gladi ovde"

Ipak, nisu svi delili isto mišljenje – neki su istakli da im povratak zapravo prija:

"Ja sam, izgleda, jedina koja uživa u samoći i jedva čeka svoju kućicu s bazenom na osami u Mihovljanima."

Na kraju, jedna korisnica je oštro iskritikovala ovakav pogled na život u domovini.

"Jao, strahote... vi iz Nemačke kao da ćete umreti od gladi u Hrvatskoj, gde živi još 3,5 miliona ljudi. Kao da si bio 80 godina tamo, a ne osam. Ako nemaš kome da ostaviš kuću, ostavi je nekom kome treba ili prodaj i vrati se. Kao da se u Nemačkoj pet puta dnevno ide na kafe. Svašta", zaključila je ona.

