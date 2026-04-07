Lični advokat Vladana Đokića priznao je u studiju tajkunske televizije NovaS da rektor i njegovi blokaderi nisu zaštićeni kao beli medvedi u prostorijama Univerziteta u Beograda. Plenumaši na čelu sa rektorom na sva zvona trube kako policija ne sme da ulazi na fakultete jer imaju - autonomiju.



E sad im je baš zabio nož u leđa advokat Jugoslav Tintor, branilac rektora, koji je prisustvovao pretresu zgrade Rektorata u koju su 31. marta ušli operativci Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije.

- Niko ne beži od toga da može da se sprovede, ako postoji razlog, i pretres Rektorata. Ne postoji eksteritorijalnost - rekao je Tintor u "Utisku nedelje".

Eksteritorijalnost je, inače, pravni status prema kojem su određene osobe, prostorije ili objekti izuzeti od lokalne jurisdikcije i zakona države.Ona omogućava i nepovredivost teritorije.

