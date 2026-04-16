U Novom Sadu trenutno se paralelno realizuje izgradnja dva velika mosta – jedan je deo projekta brze saobraćajnice poznate kao Fruškogorski koridor, koji će povezati bačku stranu sa Petrovaradinom, dok je drugi most u produžetku Bulevara Evrope i preko Dunava vodi ka Sremskoj Kamenici.

Prema informacijama koje su za list „Dnevnik“ dali iz Koridora Srbije, očekuje se da tokom aprila budu spojeni krakovi petog novosadskog mosta, čija ukupna dužina iznosi 1,7 kilometara, dok je širina 28 metara. Završetak radova i puštanje ovog mosta u saobraćaj planirano je za drugu polovinu ove godine.

Na trasi buduće saobraćajnice vozila će sa južne prilazne konstrukcije, koja se nalazi na petrovaradinskoj strani mosta, nastaviti kretanje preko nadvožnjaka koji prelazi brzu prugu i državni put, zatim prolaziti pored Tekijske crkve i ulaziti u tunel koji vodi ka Iriškom vencu.

Kako navode iz Koridora Srbije, most je projektovan u nekoliko celina. Severna prilazna konstrukcija, koja se nalazi na kaćkoj strani, duga je 668,62 metra i sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući i deo koji prelazi preko severnog odbrambenog nasipa. Glavna mostovska konstrukcija duga je 505,75 metara, dok južna prilazna konstrukcija na petrovaradinskoj strani ima dužinu od 488,62 metra i sastoji se od tri dilatacione celine.

Most preko Dunava, koji predstavlja treću deonicu projekta, jedan je od najvažnijih objekata Fruškogorskog koridora, uz tunel „Iriški venac“ dug 3,5 kilometara. Ukupna dužina mosta iznosi 1,7 kilometara, pri čemu je širina glavne konstrukcije 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara. Duž celog mosta predviđene su biciklističke staze širine dva metra.

Izvođač radova na ovom velikom infrastrukturnom projektu je kineska kompanija CRBC.

Pored ovog mosta, gradi se i četvrti most u nastavku Bulevara Evrope, koji će povezati obalu Novog Sada sa Sremskom Kamenicom i dalje sa Fruškogorskim koridorom. Ovaj drumsko-biciklistički most biće ključna saobraćajna veza između grada i autoputeva koji vode ka Rumi, Šapcu i Loznici.

Trasa ovog mosta prelazi preko Dunava u zoni Šodroša i završava se na obilaznici u Sremskoj Kamenici. Radovi su već u poodmakloj fazi – završeni su temelji i stubovi, dok se iznad reke već spajaju delovi konstrukcije, što pokazuje da projekat ulazi u završnu fazu.

Sa prilaznim vijaduktom, ukupna dužina ovog mosta biće oko 2,6 kilometara, dok će glavna konstrukcija iznad Dunava imati dužinu od 880 metara. Širina konstrukcije iznosiće oko 29,4 metra, sa četiri kolovozne trake (po dve u oba smera), kao i pešačkim i biciklističkim stazama sa obe strane, širine oko dva metra.

Projektovana brzina kretanja na ovom mostu biće 80 kilometara na sat, a most je namenjen pre svega putničkom i lakom saobraćaju. Teretni saobraćaj biće preusmeren na Fruškogorski koridor i nove obilaznice.

Konstrukcija mosta izrađena je od armiranog betona, odnosno prefabrikovanih segmenata, uz upotrebu čeličnih kablova, što je karakteristično za savremene viseće mostove.

Podsećanja radi, tokom NATO bombardovanja u aprilu 1999. godine Novi Sad je ostao bez sva tri mosta, nakon čega je bilo potrebno vreme da se izgrade novi – Žeželjev most, Most slobode i Varadinski most.