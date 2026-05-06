Postoje jutra kada sve teče glatko – budimo se na vreme, imamo dovoljno energije i osećamo da držimo dan pod kontrolom. Ali ima i onih drugih, kada nas obaveze sustignu već u prvim satima i sve krene nizbrdo. Razlika između ta dva scenarija, prema mišljenju psihologa, često nije u spoljnim okolnostima, već u navikama koje praktikujemo čim otvorimo oči.

Zato jutarnje rutine disciplinovanih ljudi sve više privlače pažnju. Ne radi se o radikalnim promenama niti o nedostižnim ciljevima, već o malim, doslednim koracima koji vremenom oblikuju naš dan – i dugoročno način na koji živimo i radimo.

Pet posebno efikasnih navika:

Prva je rano ustajanje, koje nam daje više prostora da organizujemo dan i povećamo produktivnost. Važno je, međutim, uvoditi ovu naviku postepeno i u skladu sa sopstvenim ritmom, naročito ako smo skloni kasnijem odlasku na spavanje.

Druga navika je redovna fizička aktivnost. Ona pomaže u smanjenju stresa, ublažava preterano razmišljanje i poboljšava fokus. Nije potrebno ništa ekstremno – već 15 do 20 minuta kretanja dnevno može napraviti razliku.

Treća se odnosi na hidrataciju i ishranu. Doručak, iako nije obavezan za svakoga, disciplinovani ljudi često ne preskaču i posvećuju mu pažnju kao važnom delu jutarnje rutine.

Zatim dolazi planiranje i organizacija. Jednostavna lista obaveza može značajno olakšati upravljanje vremenom i povećati efikasnost tokom dana.

Na kraju, tu je i praktikovanje mindfulnessa, odnosno svesne prisutnosti. Kratke vežbe meditacije pomažu da se fokusiramo na trenutak, smanjimo stres i podstaknemo kreativno razmišljanje.