Govoreći o značaju ruskog nuklearnog arsenala, Peskov je istakao da upravo taj potencijal garantuje zaštitu države od ozbiljnih pretnji.

"Nuklearna energija ne može biti ugrožena, niti njeno postojanje. To nam daje bezbednost i osnova je nuklearnog odvraćanja", rekao je Peskov.

Komentarišući odnose Moskve i Evropske unije, portparol Kremlja ocenio je da sve češće rasprave unutar Evrope o mogućim razgovorima sa Rusijom predstavljaju pozitivan signal za Moskvu.

"Ova aktivna diskusija na tu temu, ovaj pomak ka ideji da ćemo jednog dana morati da razgovaramo sa Rusima – to je dobro", rekao je on.





Peskov je dodao da Rusija nije odgovorna za prekid komunikacije sa evropskim državama i naglasio da Moskva ostaje zainteresovana za obnovu odnosa sa Evropom.

Govoreći o potencijalnom predstavniku Evropske unije za pregovore sa Rusijom, osvrnuo se i na šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas.

"Ako se sećate, Putin je rekao da to može biti bilo ko ko nije rekao mnogo loših stvari", dodao je.

Prema njegovim rečima, Kalas nije među političarima za koje Moskva smatra da bi mogli imati konstruktivnu ulogu u eventualnim pregovorima.

Putin: Rusija razvila sisteme bez premca

Ranije ove sedmice ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija razvila savremene nuklearne sisteme koji, kako tvrdi, nemaju konkurenciju u svetu.

Putin je naveo da je Moskva ubrzala razvoj strateškog naoružanja nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Sporazuma o protivbalističkim raketama 2002. godine.

"Zato je Rusija počela da razvija napredne sisteme bez premca u svetu, sposobne za garantovano probijanje postojećih i budućih sistema protivraketne odbrane", rekao je on tokom video-konferencije sa komandantom strateških raketnih snaga Sergejem Karakajevim, posvećene uspešnom testiranju rakete "Sarmat".