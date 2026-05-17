U objavi na Fejsbuku navedeno je da su u operacijama korišćeni sistemi ukrajinske proizvodnje, među kojima su dron-raketa RS-1 „Bars“, kamikaza dron FP-1 „Fajerpoint“, kao i bespilotna letelica BARS-SM „Gladijator“.

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, tokom napada pogođeno je preduzeće „Angstrem“ u Zelenogradu u Moskovskoj oblasti, koje se bavi proizvodnjom mikročipova i druge visokotehnološke opreme za rusku vojnu industriju.

Kako navodi Generalštab, nakon udara izbio je požar u kompleksu koji proizvodi mikroelektroniku, radio-elektronske sisteme, optičku opremu i robotiku za potrebe ruske vojske.

Ukrajinska strana tvrdi i da je pogođena crpna stanica „Sonečnogorskaja“ u Moskovskoj oblasti, koja predstavlja važan deo naftne infrastrukture oko ruske prestonice i koristi se za transport i skladištenje benzina i dizela, uključujući gorivo namenjeno vojnim potrebama.

Pored ciljeva u Rusiji, ukrajinske snage navodno su gađale i više ruskih vojnih položaja na okupiranim teritorijama.

Prema saopštenju Generalštaba, pogođeni su komandni punkt u području Bunge u Donjeckoj oblasti, kao i kontrolni centri ruskih bespilotnih letelica u rejonima Dvoričnja u Harkovskoj oblasti, Zavitne u Hersonskoj oblasti i Udačno u Donjeckoj oblasti.





Zelenski preti Putinu nakon napada na Moskvu



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su odgovori Ukrajine na ruske napade i nastavak rata potpuno opravdani, navodeći da su ukrajinske akcije ovog puta pogodile i područje Moskovske oblasti.

On je poručio da ukrajinska odbrambena industrija nastavlja intenzivan rad, dok su bezbednosne i vojne strukture, prema njegovim rečima, pokazale veliku preciznost tokom izvođenja operacija duboko na teritoriji Rusije.

"Naši odgovori na produžavanje rata od strane Rusije i njene napade na naše gradove i zajednice potpuno su opravdani. Ovog puta, ukrajinske 'dugometne sankcije' dosegle su Moskovsku oblast, i jasno poručujemo Rusima: njihova država mora da okonča ovaj rat. Ukrajinski proizvođači dronova i raketa nastavljaju svoj rad. Zahvalan sam Službi bezbednosti Ukrajine i svim odbrambenim snagama Ukrajine na njihovoj preciznosti. Udaljenost od državne granice Ukrajine je više od 500 km. Koncentracija ruske protivvazdušne odbrane u Moskovskoj oblasti je najveća. Ali mi to prevazilazimo. Slava Ukrajini", istakao je Zelenski.