Vlasnici mačaka često primete kako njihov ljubimac ritmično pritiska šapama – ponašanje poznato kao „mešenje“. Iako deluje samo simpatično, iza toga se krije više instinktivnih razloga.

Veterinarka Nikol Rus objašnjava da postoje tri glavna objašnjenja zašto mačke to rade.

Prvi i najčešći razlog vezan je za osećaj sigurnosti i opuštenosti. Ovaj refleks potiče još iz perioda kada su mačići sisali mleko, jer su tada šapama podsticali njegov protok. Zato odrasle mačke „mese“ kada su srećne, smirene i kada se osećaju bezbedno.

Drugi razlog potiče iz instinkta divljih mačaka. U prirodi su ovim pokretima pripremale mesto za ležanje i spavanje – „ravnale“ travu ili lišće. Taj obrazac ponašanja zadržao se i kod kućnih ljubimaca.

Treći razlog je obeležavanje teritorije. Mačke imaju mirisne žlezde u šapama, pa pritiskanjem ostavljaju feromone na površini – bilo da je to ćebe, nameštaj ili čak vaš krug. Na taj način poručuju da je to njihov prostor.

Iako izgleda kao bezazlena navika, „mesenje“ zapravo govori mnogo o emocijama vaše mačke. Ako to radi na vama, to je jasan znak poverenja i privrženosti – pokazuje da vas doživljava kao deo svog sigurnog sveta.