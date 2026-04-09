Komičan video psa sa patkom oduševio je mnoge.

Ispod videa je navedeno:

"Naš slatki zlatni retriver je video patku kako uživa u najmirnijem, najbezbrižnijem popodnevnom plivanju koje možete zamisliti, mali talasi, sunce koje se presijavalo na vodi, potpuni spokoj. ⁠

⁠Ali, za njega, ta patka je očigledno bila u opasnosti. Neposredna opasnost. Kritična situacija. Neko je morao da interveniše… i on je bio spreman da odgovori na poziv."



Retriver je, naime, uleteo u vodu kako bi spasao patku, a patka je, navodi se ispod snimka, bila iskreno uvređena.

Retriver je ostao u uverenju da je spasao patku, a mnogi na Instagramu su lajkovali video i ostavili svoje komentare.