Ono što je u početku delovalo bezazleno, ubrzo se pretvorilo u hitan odlazak kod veterinara.

Neobično ponašanje psa izazvalo paniku

Kako je vlasnica ispričala za Newsweek, pas je najpre počeo da se ukoči i gubi kontrolu nad zadnjim nogama.

„U početku bi samo stajala ukočeno, dok joj noge ne bi popustile“, rekla je.

Nakon toga su se pojavili ozbiljniji simptomi:

drhtanje i gubitak ravnoteže

pokušaji povraćanja

nekontrolisano mokrenje

Zbog sumnje na napad ili neurološki problem, vlasnici su odmah potražili hitnu veterinarsku pomoć.

Šok dijagnoza: pas progutao marihuanu

Nakon pregleda i analiza, uključujući i test urina, veterinari su utvrdili da je pas konzumirao marihuana tokom šetnje.

Ova neočekivana dijagnoza iznenadila je vlasnike, ali ih je istovremeno i umirila jer nije reč o ozbiljnoj bolesti.

Pretpostavlja se da je pas pronašao i pojeo ostatke marihuane na ulici, verovatno nakon događaja ili koncerta u blizini.

Psi i THC – zašto je opasan?

Stručnjaci upozoravaju da su psi izuzetno osetljivi na THC, psihoaktivnu supstancu iz kanabisa. Čak i male količine mogu izazvati:

dezorijentaciju

gubitak koordinacije

drhtanje i slabost

probleme sa disanjem

Zbog toga je važno da vlasnici budu oprezni tokom šetnje i paze šta njihov ljubimac uzima sa zemlje.

Brz oporavak i važna poruka za vlasnike pasa

Srećom, Arlo se brzo oporavila i već sledećeg dana bila je potpuno zdrava i puna energije.

Vlasnica je svoje iskustvo podelila na društvenim mrežama, gde je video postao viralan sa više od 10 miliona pregleda. Mnogi korisnici su u komentarima upozorili druge vlasnike pasa na potencijalne opasnosti koje vrebaju na ulici.

Ovaj slučaj služi kao važan podsetnik – čak i naizgled bezazlena šetnja može predstavljati rizik za kućne ljubimce, zbog čega je pažnja vlasnika ključna za njihovu bezbednost.