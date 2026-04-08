Ono što je u početku delovalo bezazleno, ubrzo se pretvorilo u hitan odlazak kod veterinara.
Neobično ponašanje psa izazvalo paniku
Kako je vlasnica ispričala za Newsweek, pas je najpre počeo da se ukoči i gubi kontrolu nad zadnjim nogama.
„U početku bi samo stajala ukočeno, dok joj noge ne bi popustile“, rekla je.
Nakon toga su se pojavili ozbiljniji simptomi:
- drhtanje i gubitak ravnoteže
- pokušaji povraćanja
- nekontrolisano mokrenje
Zbog sumnje na napad ili neurološki problem, vlasnici su odmah potražili hitnu veterinarsku pomoć.
Šok dijagnoza: pas progutao marihuanu
Nakon pregleda i analiza, uključujući i test urina, veterinari su utvrdili da je pas konzumirao marihuana tokom šetnje.
Ova neočekivana dijagnoza iznenadila je vlasnike, ali ih je istovremeno i umirila jer nije reč o ozbiljnoj bolesti.
Pretpostavlja se da je pas pronašao i pojeo ostatke marihuane na ulici, verovatno nakon događaja ili koncerta u blizini.
Psi i THC – zašto je opasan?
Stručnjaci upozoravaju da su psi izuzetno osetljivi na THC, psihoaktivnu supstancu iz kanabisa. Čak i male količine mogu izazvati:
- dezorijentaciju
- gubitak koordinacije
- drhtanje i slabost
- probleme sa disanjem
Zbog toga je važno da vlasnici budu oprezni tokom šetnje i paze šta njihov ljubimac uzima sa zemlje.
Brz oporavak i važna poruka za vlasnike pasa
Srećom, Arlo se brzo oporavila i već sledećeg dana bila je potpuno zdrava i puna energije.
Vlasnica je svoje iskustvo podelila na društvenim mrežama, gde je video postao viralan sa više od 10 miliona pregleda. Mnogi korisnici su u komentarima upozorili druge vlasnike pasa na potencijalne opasnosti koje vrebaju na ulici.
Ovaj slučaj služi kao važan podsetnik – čak i naizgled bezazlena šetnja može predstavljati rizik za kućne ljubimce, zbog čega je pažnja vlasnika ključna za njihovu bezbednost.
Komentari (0)