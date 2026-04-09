Uprava carina saopštila je da su carinski službenici 8. aprila 2026. godine na aerodromu Nikola Tesla, u saradnji sa policijom, sprečili jednog putnika da bez prijavljivanja u zemlju unese dva violončela, za koje se sumnja da su stara oko 150 i više od 200 godina.

- Putnik zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, nosio je sa sobom veliku kutiju, u kojoj su prilikom kontrole pronađeni muzički instrumenti, od kojih je jedan, kako na njegovoj identifikacionoj pločici piše, izrađen 1815. godine u Milanu, u radionici ''Giagomo Rivolta'', dok je drugi iz 1878. godine, napravljen u radionici ''Ludwig Neuner'' u Berlinu - navodi se u saopštenju Uprave carina.

Neprijavljena violončela zadržana su do okončanja sudskog postupka, a stručnom ekspertizom će biti utvrđeni svi detalji koji se odnose na njihovu originalnost, starost i vrednost.

