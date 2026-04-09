Vučevič je istakao da je Srpska napredna stranka spremna za izbore, te da će kada dođe vreme, predstaviti program koji je u interesu građana Srbije, a ne jedne političke partije.

-Pripremamo stranku za period koji predstoji. Ne samo na najvažnije promene, ali SNS će da raspravlja i da izađe sa predlogom i programom kako vidimo Srbiju u budućnosti. Govorimo o ključnim geopolitičkim temama, sve ono što je od ključnog značaja po pitanju nacije.

-Pričaju o napretku Srbije, a odbijaju dijalog. Razgovaraju sa Piculom, a ne razgovaraju unutar naše države. Ne vidimo kako može doći do mira, ako nema dijaloga između svih političkih aktera. Ljudi koji su učestvovali u blokadama, deo njih se kaje i traže promene za Srbiju, ali ne one koje nude blokaderi. Spremni smo za izbore kad god da budu. Nije pitanje interesa jedne političke stranke, već interes i briga građana Srbije. Sadržajan, vrlo konstruktivan razgovor. Zadovolnjni smo, sada nas čeka razgovor unutar SNS-a - poručio je Vučević tokom obraćanja iz Predsedništva gde su konsultacije danas održane.