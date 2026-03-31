Povodom njegove smrti oglasio se predsednik SPS-a Ivica Dačić, koji je uputio poslednji pozdrav svom profesoru i političkom mentoru.

„Poslednji pozdrav mom nekadašnjem profesoru i jednom od osnivača Socijalističke partije Srbije prof. dr Radošu Smiljkoviću. Bio je jedan od onih koji me je uveo u politiku, nadam se da sam opravdao njegova očekivanja i preporuke. Počivaj u miru, dragi profesore“, naveo je Dačić.

Intelektualni stub partije

Radoš Smiljković ostao je upamćen kao jedan od ideologa i intelektualnih stubova SPS-a od samog osnivanja stranke. Kao profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, obrazovao je generacije studenata, dok je u političkom životu bio prepoznatljiv po svojim jasnim stavovima i doprinosu teoriji i praksi socijalizma.

Detalji o vremenu i mestu sahrane, kao i o komemorativnom skupu, biće naknadno saopšteni.