Legendarna „Zastava 101“ iz Doma zdravlja u Žabarima, koju su zaposleni od milja zvali jednostavno „kec“, uskoro odlazi u zasluženu penziju posle više od dve decenije službe i čak 330.000 pređenih kilometara.

Ovaj automobil godinama je bio verni saputnik patronažnih sestara koje su njime obilazile pacijente po selima, neretko prolazeći kroz loše puteve, blato i teške vremenske uslove.

Iako je često zahtevao improvizovane popravke usred puta, zaposleni kažu da ih nikada nije izneverio.

Ponekad su morali da vezuju auspuh, nekad je motor „prokuvavao“ na uzbrdicama, a dešavalo se i da gorivo sipaju direktno u karburator samo da bi upalio.

„Nema servo volan, teško se okreće, ali ja ga ne bih menjala“, rekla je patronažna sestra Suzana Stanojević, koja priznaje da je automobil postao deo njihove svakodnevice.

U Domu zdravlja objašnjavaju da su godine ipak učinile svoje – korozija, amortizeri i trapovi toliko su dotrajali da vozilo više ne može da prođe tehnički pregled, pa dalja ulaganja više nemaju smisla.

Ipak, uspomene na „stojadina“ ostaju.

„Stigao je potpuno nov, bukvalno u celofanu. Vozio se savršeno. Tada sam bila mlad vozač i za mene je to bio pravi luksuz, kao mercedes“, prisetila se glavna sestra Slađana Stokić.

Kada bi automobil zapeo na seoskom putu ili stao u blatu, u pomoć su često pristizali i meštani.

„On stane, ali ga mi poguramo“, kroz osmeh kaže patronažna sestra Tanja Paunović.

Registracija legendarnog „keca“ važi do 22. maja, nakon čega će zvanično biti povučen iz upotrebe.

Zaposleni priznaju da bi, kada bi se „Zastava 101“ i danas proizvodila, bez razmišljanja ponovo izabrali baš taj automobil.