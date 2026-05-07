Kako se ističe u objavi koju je podelio Fond PIO, u 2026. godini besplatnu banjsku rehabilitaciju u Srbiji koristiće 22.079 penzionera. PIO fond je proširio ovu veoma značajnu pomoć za penzionere na još neke banje i lečilišta, a iz PIO fonda za RTS1 govorili su koliko je banja sada na raspolaganju penzionerima i da li mogu da izaberu termin boravka.

Podsetimo, pre mesec i po dana objavljene su konačne rang-liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatan oporavak u nekoj od 27 banja Srbije. Koliko je pristiglo prijava, da li su penzioneri počeli da koriste rehabilitaciju i koje su banje birali? Odgovore na ova pitanja za RTS dao je doktor Aleksandar Milošević, zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Da li su penzioneri počeli da koriste rehabilitaciju preko Fonda PIO?

- Svakako da su penzioneri već u banjama. Naime, od 19. marta, kada je objavljena konačna rang-lista, penzioneri su dobili obaveštenja od PIO fonda da su dobili banje. Mi smo spiskove penzionera prosledili banjama i banje su počele da ih pozivaju i da dogovaraju kada će penzioneri da ih posete. Naime, 68.000 penzionera podnelo je zahtev za besplatnu rehabilitaciju, a od toga je odobreno za 22.079 penzionera koji će otići u banje.

- Sve banje, ukupno 27 banja, pružaju apsolutno iste uslove penzionerima, ali su penzioneri tradicionalno najviše zainteresovani za neke banje, kao što su Vrnjačka Banja, Koviljača i Ribarska Banja. Ipak, za sve banje postoji interesovanje i svi će biti zadovoljni tretmanom koji će dobiti - saopštio je zamenik direktora Fonda PIO.

- Banje pozivaju penzionere i u dogovoru sa njima organizuje se odlazak na besplatan oporavak i rehabilitaciju - istakao je Milošević.

Dolazak u banju

On je dodao da prilikom dolaska u banju, prvo se vrši lekarski pregled, uzimaju se laboratorijske analize i na osnovu zdravstvenog stanja lekar propisuje minimum tri procedure fizikalne rehabilitacije koje će penzioner tokom boravka u banji moći da koristi.

Takođe, penzionerima je na raspolaganju lekar 24 časa dnevno, ali ono što je najvažnije jeste da je apsolutno sve besplatno kada je reč o njihovom boravku.

Na kraju iz Fonda PIO ističu da u dogovoru sa banjama, do kraja kalendarske godine mogu da ostvare ovo pravo.