22.15 B92

Uvek veran

Kal je posvećeni policajac koji živi po strogom moralnom kodu. Njegov svet se vrti oko dužnosti i grupe vernih prijatelja iz detinjstva sa kojima služi u vojsci. Međutim, njegova najveća briga je mlađi polubrat Oajster, nepromišljen momak sklon nevoljama. Tokom jednog zajedničkog izlaska u lokalni bar, Oajster ulazi u žestoku tuču i u samoodbrani slučajno nanosi smrtonosne povrede drugom čoveku. Iako Kal pokušava da postupi ispravno i po zakonu, sud Oajsteru izriče nepravedno dugu i strogu kaznu zatvora od 25 godina. On odlučuje da pogazi zakone koje je celog života branio. Zajedno sa svojim vernim saborcima marincima, koji odbijaju da ga ostave na cedilu, Kal planira i pokreće visokorizičnu, operaciju upada u zatvor kako bi oslobodio svog brata i prebacio ga preko granice. Uloge: Džaj Kortni, Net Vulf, Fin Vitrok.

23.00 Prva

Ugovor

Bespomoćni holivudski producent će kada mu karijera nekontrolisanom brzinom krene nizbrdo, od velikog studija prevarom, dobiti 100 miliona dolara za finansiranje novog akcionog filma. Reč je o ostvarenju koje prati avanture britanskog premijera Bendžamina Disrelija. Međutim, situacija će postati još gora kada neko kidnapuje njegovog glavnog glumca, pa se snimanje zbog toga prekine... Uloge: Vilijam H. Mejsi, Meg Rajan.

22.30 RTS2

Američki zec

Udovac iz Japana putuje sa svojim otuđenim sinom u Englesku da bi ispunio poslednju želju svoje pokojne supruge. Nakon smrti supruge i majke, Kenzaburo i njegov sin Toši dobijaju njeno pismo. U njemu ona traži da kremirani pepeo raspu u engleskom Jezerskom okrugu, mestu koje je najviše volela. Tako započinje njihovo putovanje u daleku zemlju. Uloge: Lili Frenki, Rijo Nišikido, Tae Kimura.