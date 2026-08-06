RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
11.55 Vreme
12.00 Dnevnik
12.40 Sportski dnevnik
12.55 Pravo na sutra
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Obrazovne vinjete
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Branilac
21.55 Nešto između, film
23.50 Dnevnik
00.10 Ubice na moru, film
01.45 Dinastija, serija
02.25 Dnevnik
03.15 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, – Partizan - Tobol, snimak
04.55 Srećni ljudi , igrana serija
Najava
Pravo na sutra 12.55 RTS1
U Zaječaru živi 691 raseljeno lice sa Kosova i Metohije. U tom gradu raseljeni su iz kolektivnih centara preseljeni u dve stambene jedinice i tako su dobili adekvatan smeštaj. Napominju da te stanove imaju samo kao korisnici, a da za njih i dalje nema konačnog rešenja. Podsećaju da su oni vlasnici imovine na KiM koja im je uništena. U selu Grljanu žive raseljeni Romi. Ivana Orčić Gliguroska, gradski većnik grada Zaječara kaže da su interno raseljena lica izgubila svoja ognjišta i da su preživeli traume. U tom gradu su se integrisali, imaju podršku lokalne samouprave. Ipak veza sa zavičajem je neraskidiva. Milorad Radovanović iz Orahovca smatra da nije rešenje individualni povratak pojedinaca već da je potrebno obezbediti kolektivan povratak prognanih. Dragica Stanković iz Gnjilana svedoči da su njenog supruga Novicu 6. jula 1999. godine Albanci kidnapovali iz zgrade u kojoj su živeli i nikada nije pronađen. Ostala je sama sa dve bolesne ćerke. U zgradi za IRL je i Slavica Trifić iz Lipljana. Tu je i Nada Dučić iz Prištine, koja je samohrana majka trojice sinova, a da bi obezbedila sredstva za život radi u i polju i u plastenicima. Na zaječarskom Timočkom keju nalaze se dve zgrade u kojima žive raseljena lica i izbeglice iz Hrvatske. Kada su Srbi prognani sa KiM 1999. godine Lazar Jovanović iz Gnjilana je imao deset godina. Odrastao je kao raseljeno lice i sada je otac troje dece.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Ivica i Marica
09.05 NTC kviz
10.00 Porodične priče
10.25 Radoznalci
10.50 RTS lab
11.15 Edu global
11.40 Vi i mi: Biotehnologija budućnosti
12.10 Rodoslavci
12.40 Kultura Srba u Hrvatskoj
13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
14.00 Nepoznati zaštitnik, film
15.50 TV lica… kao sav normalan svet
16.30 Edu global
17.15 Eko minijature
17.20 RTS lab
17.45 Grozd
18.15 Lov i ribolov
18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.50 Gorka osveta, serija
19.40 Tribina mladih – 50 godina kasnije
20.20 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, sportski program
20.55 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan - Tobol, prenos
23.20 Američki zec, film
01.00 Deni Griset i Big bend RTS – Freedom 250
02.20 Gorka osveta, serija
03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.10 TV lica… kao sav normalan svet
03.50 Vi i mi: Biotehnologija budućnosti
04.20 Tribina mladih – 50 godina kasnije
Najava
Američki zec 23.20 RTS2
Udovac iz Japana putuje sa svojim otuđenim sinom u Englesku da bi ispunio poslednju želju svoje pokojne supruge. Uloge: Lili Frenki, Rijo Nišikido, Tae Kimura.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
17.00 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.30 Trenutak iz sna, emisija
23.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativi program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativi program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Jedini izlaz, igrana serija
23.00 Ugovor, igrani film
01.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Najbolji san, igrana serija
04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
Najava
Ugovor 23.00 Prva
Holivudski producent kada mu karijera nekontrolisanom brzinom krene nizbrdo, od velikog studija prevarom, dobiti 100 miliona dolara za finansiranje novog filma. Uloge: Vilijam H. Mejsi, Meg Rajan.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija
15.01 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, info
16.30 B92 sportski pregled, emisija
17.00 Fokus B92
18.01 Kolo sreće
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.06 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
21.06 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Uvek veran, igrani film
00.01 Leteći start
Najava
Pelagijin venac 21.06 B92
Marin sve više besni na Zdravka, njihov sukob eskalira, a Olga ispadne kolateralna šteta. Vladan ima potrebu da se umeša i urazumi ih. Ljubinka se vratila, Darinka joj je nije pazila baštu, pa se svađaju. Viktor se krstio, Oklagija mu je sredio kod svog deda-strica koji je sveštenik. Gavra hoće da mu Vedran obeća da će biti ozbiljan u vezi s poslom, mora da batali te navijačke fore i posveti se. Vedran sazna da je neko uhapšen zbog bacanja šok-bombe na piceriju, pa ima moralnu dilemu oko toga. Draginja napadne Maru zbog Vedranove veze sa Iskrom.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Senka prošlosti, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype, emisija
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Slavica, film
13.00 City Hype, emisija
14.00 Aviondžije, igrana serija
16.00 Deca komete, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, emisija
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 Zanatlije, emisija
22.30 Hype intervju, emisija
23.00 Priča o otmici, film
02.00 City Hype, emisija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Seoske tajne: Meri Beri
13.00 Malta: Šejn Delija
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijeva super hrana
16.30 Prijatno
17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica
18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak
18.45 Seoske tajne: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Grejs i Frenki
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
23.20 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
06.20 Srećan kao Lazaro, film
08.25 Samo životinje, igrani film
11.30 Igračke iz budućnosti, igrani film
12.55 Maks Stil, film
14.25 Samo životinje, igrani film
16.20 Sledbenik, film
17.55 Valcer sa Baširom, film
19.25 Na krilima orlova, film
21.00 Život među zvezdama, film
22.50 Srećan kao Lazaro, film
00.55 Ceremonija, igrani film
SUPERSTAR
06.40 Klan 3, domaća igrana serija
07.40 Klan 3, domaća igrana serija
08.45 Klan 3, domaća igrana serija
09.45 Neprijatelj u kući, igrani film
11.20 Razjarenost, igrani film
13.10 Kralj Petar, igrani film
15.25 Bekstvo iz Šošenka, igrani film
17.55 Građanska parnica, igrani film
19.55 Klan 3, domaća igrana serija
21.00 Klan 3, domaća igrana serija
22.10 Pod opsadom, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Krunska 11
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Besa, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Usamljen, uplašen, prestravljen, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.05 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.20 Svet u pokretu: Expo 2027
12.40 Scena
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Šortkast
19.20 Scena
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Kontra kadar
00.35 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
01.30 Zaštitnik, film
02.55 Balkanskom ulicom
04.30 Panama, film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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