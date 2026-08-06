RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

11.55 Vreme

12.00 Dnevnik

12.40 Sportski dnevnik

12.55 Pravo na sutra

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Obrazovne vinjete

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Branilac

21.55 Nešto između, film

23.50 Dnevnik

00.10 Ubice na moru, film

01.45 Dinastija, serija

02.25 Dnevnik

03.15 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, – Partizan - Tobol, snimak

04.55 Srećni ljudi , igrana serija

Najava

Pravo na sutra 12.55 RTS1

U Zaječaru živi 691 raseljeno lice sa Kosova i Metohije. U tom gradu raseljeni su iz kolektivnih centara preseljeni u dve stambene jedinice i tako su dobili adekvatan smeštaj. Napominju da te stanove imaju samo kao korisnici, a da za njih i dalje nema konačnog rešenja. Podsećaju da su oni vlasnici imovine na KiM koja im je uništena. U selu Grljanu žive raseljeni Romi. Ivana Orčić Gliguroska, gradski većnik grada Zaječara kaže da su interno raseljena lica izgubila svoja ognjišta i da su preživeli traume. U tom gradu su se integrisali, imaju podršku lokalne samouprave. Ipak veza sa zavičajem je neraskidiva. Milorad Radovanović iz Orahovca smatra da nije rešenje individualni povratak pojedinaca već da je potrebno obezbediti kolektivan povratak prognanih. Dragica Stanković iz Gnjilana svedoči da su njenog supruga Novicu 6. jula 1999. godine Albanci kidnapovali iz zgrade u kojoj su živeli i nikada nije pronađen. Ostala je sama sa dve bolesne ćerke. U zgradi za IRL je i Slavica Trifić iz Lipljana. Tu je i Nada Dučić iz Prištine, koja je samohrana majka trojice sinova, a da bi obezbedila sredstva za život radi u i polju i u plastenicima. Na zaječarskom Timočkom keju nalaze se dve zgrade u kojima žive raseljena lica i izbeglice iz Hrvatske. Kada su Srbi prognani sa KiM 1999. godine Lazar Jovanović iz Gnjilana je imao deset godina. Odrastao je kao raseljeno lice i sada je otac troje dece.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Ivica i Marica

09.05 NTC kviz

10.00 Porodične priče

10.25 Radoznalci

10.50 RTS lab

11.15 Edu global

11.40 Vi i mi: Biotehnologija budućnosti

12.10 Rodoslavci

12.40 Kultura Srba u Hrvatskoj

13.30 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

14.00 Nepoznati zaštitnik, film

15.50 TV lica… kao sav normalan svet

16.30 Edu global

17.15 Eko minijature

17.20 RTS lab

17.45 Grozd

18.15 Lov i ribolov

18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.50 Gorka osveta, serija

19.40 Tribina mladih – 50 godina kasnije

20.20 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, sportski program

20.55 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu Konferencije, Partizan - Tobol, prenos

23.20 Američki zec, film

01.00 Deni Griset i Big bend RTS – Freedom 250

02.20 Gorka osveta, serija

03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.10 TV lica… kao sav normalan svet

03.50 Vi i mi: Biotehnologija budućnosti

04.20 Tribina mladih – 50 godina kasnije

Najava

Američki zec 23.20 RTS2

Udovac iz Japana putuje sa svojim otuđenim sinom u Englesku da bi ispunio poslednju želju svoje pokojne supruge. Uloge: Lili Frenki, Rijo Nišikido, Tae Kimura.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

17.00 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.30 Trenutak iz sna, emisija

23.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativi program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativi program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Jedini izlaz, igrana serija

23.00 Ugovor, igrani film

01.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Najbolji san, igrana serija

04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

Najava

Ugovor 23.00 Prva

Holivudski producent kada mu karijera nekontrolisanom brzinom krene nizbrdo, od velikog studija prevarom, dobiti 100 miliona dolara za finansiranje novog filma. Uloge: Vilijam H. Mejsi, Meg Rajan.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija

15.01 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, info

16.30 B92 sportski pregled, emisija

17.00 Fokus B92

18.01 Kolo sreće

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.06 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

21.06 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Uvek veran, igrani film

00.01 Leteći start

Najava

Pelagijin venac 21.06 B92

Marin sve više besni na Zdravka, njihov sukob eskalira, a Olga ispadne kolateralna šteta. Vladan ima potrebu da se umeša i urazumi ih. Ljubinka se vratila, Darinka joj je nije pazila baštu, pa se svađaju. Viktor se krstio, Oklagija mu je sredio kod svog deda-strica koji je sveštenik. Gavra hoće da mu Vedran obeća da će biti ozbiljan u vezi s poslom, mora da batali te navijačke fore i posveti se. Vedran sazna da je neko uhapšen zbog bacanja šok-bombe na piceriju, pa ima moralnu dilemu oko toga. Draginja napadne Maru zbog Vedranove veze sa Iskrom.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Senka prošlosti, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype, emisija

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Slavica, film

13.00 City Hype, emisija

14.00 Aviondžije, igrana serija

16.00 Deca komete, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, emisija

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 Zanatlije, emisija

22.30 Hype intervju, emisija

23.00 Priča o otmici, film

02.00 City Hype, emisija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Seoske tajne: Meri Beri

13.00 Malta: Šejn Delija

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijeva super hrana

16.30 Prijatno

17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica

18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak

18.45 Seoske tajne: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Grejs i Frenki

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

23.20 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

06.20 Srećan kao Lazaro, film

08.25 Samo životinje, igrani film

11.30 Igračke iz budućnosti, igrani film

12.55 Maks Stil, film

14.25 Samo životinje, igrani film

16.20 Sledbenik, film

17.55 Valcer sa Baširom, film

19.25 Na krilima orlova, film

21.00 Život među zvezdama, film

22.50 Srećan kao Lazaro, film

00.55 Ceremonija, igrani film

SUPERSTAR

06.40 Klan 3, domaća igrana serija

07.40 Klan 3, domaća igrana serija

08.45 Klan 3, domaća igrana serija

09.45 Neprijatelj u kući, igrani film

11.20 Razjarenost, igrani film

13.10 Kralj Petar, igrani film

15.25 Bekstvo iz Šošenka, igrani film

17.55 Građanska parnica, igrani film

19.55 Klan 3, domaća igrana serija

21.00 Klan 3, domaća igrana serija

22.10 Pod opsadom, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Krunska 11

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Besa, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Usamljen, uplašen, prestravljen, igrani film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.20 Svet u pokretu: Expo 2027

12.40 Scena

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Šortkast

19.20 Scena

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Kontra kadar

00.35 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

01.30 Zaštitnik, film

02.55 Balkanskom ulicom

04.30 Panama, film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča