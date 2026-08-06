14.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i žene, finale

13.30 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Slovenija

12.00 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Francuska

06.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Olimpijakos - NEK Najmegen, kvalifikacije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije