Arena Premium 1

06.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Olimpijakos - NEK Najmegen, kvalifikacije

08.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan – IMT

10.00  Fudbal Engleska liga: Najbolji golovi

11.00  Fudbal UEFA LŠ: Fenerbahče – Šturm, kvalifikacije

13.00  Fudbal UEFA Liga konferencija: Panatinaikos - CSKA 1948

15.00  Goleada

15.30  Fudbal UEFA LŠ: Hapoel Berševa - Crvena zvezda

17.30  Fudbal Prijateljska: Milan - Inter

19.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 3. kola

20.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Arena Studio

21.00  Fudbal UEFA Liga konferencija: Partizan - Tobol

23.00  Arena Studio UEFA Liga konferencija

23.30  Fudbal prijateljske utakmice: Arsenal – Betis

 

Arena Premium 2

10.00  Košarka Evroliga Real Madrid - Olimpijakos, finale

12.00  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Francuska

13.30  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Slovenija

15.00  Košarka Evrokup: Bur - Bešiktas, finale G2

17.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska, finale

19.45  Fudbal UEFA Liga Evrope: PAOK - Anderleht, kvalifikacije

22.00  Američki fudbal Superbol LX: Nju Ingland patriotsi - Sijetl sihoksi NFL

 

Eurosport 1

03.00  Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale

04.30  Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale

07.30  Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

08.30  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

09.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3

10.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5

11.00  Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

13.00  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024

14.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i žene, finale

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 6

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 4

20.00  Mačevanje: Pregled

21.00  Mačevanje: Pregled

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 6

23.00  Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale