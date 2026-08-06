Arena Premium 1
06.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Olimpijakos - NEK Najmegen, kvalifikacije
08.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan – IMT
10.00 Fudbal Engleska liga: Najbolji golovi
11.00 Fudbal UEFA LŠ: Fenerbahče – Šturm, kvalifikacije
13.00 Fudbal UEFA Liga konferencija: Panatinaikos - CSKA 1948
15.00 Goleada
15.30 Fudbal UEFA LŠ: Hapoel Berševa - Crvena zvezda
17.30 Fudbal Prijateljska: Milan - Inter
19.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 3. kola
20.30 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Arena Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga konferencija: Partizan - Tobol
23.00 Arena Studio UEFA Liga konferencija
23.30 Fudbal prijateljske utakmice: Arsenal – Betis
Arena Premium 2
10.00 Košarka Evroliga Real Madrid - Olimpijakos, finale
12.00 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Francuska
13.30 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija - Slovenija
15.00 Košarka Evrokup: Bur - Bešiktas, finale G2
17.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska, finale
19.45 Fudbal UEFA Liga Evrope: PAOK - Anderleht, kvalifikacije
22.00 Američki fudbal Superbol LX: Nju Ingland patriotsi - Sijetl sihoksi NFL
Eurosport 1
03.00 Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale
04.30 Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale
07.30 Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 3
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5
11.00 Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
13.00 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024
14.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i žene, finale
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 5
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 6
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 4
20.00 Mačevanje: Pregled
21.00 Mačevanje: Pregled
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 6
23.00 Poker: Svetska serija, Las Vegas, finale
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