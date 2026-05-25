Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska Liga: Mančester siti - Aston Vila

08.00  Fudbal: Valensija – Barselona

10.30  Košarka Evroliga Final 4: finale

13.00  Košarka NBA G4: San Antonio - Oklahoma

15.00  Fudbal Engleska Liga: PL Studio - Pregled 38. Kola

16.00  Fudbal Druga liga: Nots kaunti - Salford siti, finale

18.00  ABA studio

19.00  Košarka ABA liga G2: Budućnost - Dubai

21.00  Košarka ABA liga G3: Partizan - Crvena zvezda

23.00  ABA studio

00.30  Pregled kola Fudbal Italijanska liga

02.00  Košarka NBA G4: Klivlend – Njujork

 

Arena Premium 2

11.00  Huventud – Burgos

13.00  Finale Rukomet Superliga Srbije (Ž) G2

15.00  Košarka NBA Dejli

15.30  Rukomet Bundesliga: RNL – Magdeburg

18.00  Sve prolazi, Zvezda traje: Šeki tvist

18.30  Košarka NBA G4: San Antonio - Oklahoma

20.30  Fudbal Nemačka liga G2: Paderborn - Volfsburg

22.30  Vaterpolo Superliga Srbije: Novi Beograd – Radnički

23.45  Košarka Evroliga: Final 4. finale

02.00  Hokej NHL G3: Montreal kanadijansi - Karolina harikensi

 

Eurosport 1

04.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 15

07.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, muškarci, finale

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Nove Mesto, XC Olympic, Elite, žene

11.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Nove Mesto, XC Olympic, Elite, muškarci

12.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

14.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

17.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

19.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

23.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos