Arena Premium 1

09.00  Mali fudbal Arenino Svetsko prvenstvo

12.30  Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 37. kola

13.30  Fudbal Engleska liga: Mančester junajted- Notingem Forest

15.30  Fudbal Engleska liga: Andros Taunsend

16.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički - Partizan

18.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Crvena zvezda

21.30  Košarka NBA G7: Konferencija, polufinale

23.45  Fudbal UEFA Liga šampiona Liga šampiona: Magazin ep. 33

00.30  Fudbal Brazilska liga: Atletico PR – Flamengo

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka ABA liga G3: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

08.00  Atletika Seiko Golden Grand Prix World Athletics Continental Tour

10.00  Košarka Turska liga: Bašakšehir  – Fenerbahče

12.00  Košarka NBA dejli

12.30  Fudbal Italijanska liga: Roma - Lacio

15.00  Fudbal Italijanska liga: Inter - Verona

17.00  Fudbal Ruska liga: CSKA - Lokomotiv

19.00  Fudbal Španska liga: Barselona - Betis

21.00  Fudbal Francuska liga: Paris - PSŽ

23:00  Košarka VTB liga G3: Zenit - UNICS

01.00  Hokej NHL G7 TBD: Kolorado avalanči - Minesota vajldsi

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 8

07.00  Snuker: WC, Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Brzina, muškarci i žene, finale

10.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, žene, Etapa 2

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 8

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9

17.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, žene, Etapa 3

18.45  Magazin: Tenis

19.45  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Zegama

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, Etapa 5

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9