RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.10 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Greh njene majke, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.00 365 dana do EXPO 2027, prenos
21.00 Greh njene majke, igrana serija
21.55 Novi početak
22.55 Dnevnik
23.15 Kulturni dnevnik
23.30 Don je mrtav, film
01.30 Građanin
02.05 Dnevnik
02.40 Jedan dan
03.25 Oko/Oko magazin
03.55 Novi početak
Najava
Don je mrtav 23.30 RTS1
Frenk je ambiciozni sin mafijaškog bosa, don Paola. Planira posao sa heroinom uz pomoć Tonija Farga i njegovog brata Vinsa. Međutim, kada doušnik iz podzemlja obavesti policiju, nastaje žestok obračun. Kasnije, otkrivši ko ih je namestio, Frenk saznaje da je njegov moćni otac Paolo preminuo. Zbog toga je sazvan sastanak mafijaških porodica da bi novi don bio izabran. Donosi se odluka da bi Frenk, još uvek suviše mlad da preuzme očevu ulogu, trebalo da uči posao pod okriljem očevog prijatelja, dona Anđela DiMore. Tako Anđelo postaje neka vrsta zaštitnika budućeg mafijaškog vođe, Frenka... Uloge: Entoni Kvin, Frederik Forest, Robert Forster.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Poletarac
08.30 Ana i Kiko
08.40 Do srca je
09.00 Neven
09.25 Ružne reči
09.40 Plava ptica u Danskoj
09.40 Zanimanje dete
09.55 #Zona talenta
10.20 Inkluzija – Ovo je naša priča
10.50 Eko minijature
10.55 Ekologizacija
11.20 Prevaspitani
11.50 Obrazovno ogledalo
12.25 Dozvolite
12.55 Do detalja:
13.35 Likovna kolonija
14.00 Alamo, film
16.20 Ženski raj 9, serija
17.10 Da nam nije
17.30 Vodič kroz budućnost: Švajcarski federalni institut za tehnologiju
18.00 Dekodiranje nauke -unutrašnji svet
18.30 Naučni portal
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Festival na RTS (Kan 2025): „Enco“, film
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Do detalja
22.20 Studio znanja
23.20 Zver, film
01.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.00 Kuhinja moga kraja
03.00 Ekologizacija
03.25 Vodič kroz budućnost
04.05 Dekodiranje nauke – unutrašnji svet
04.35 Likovna kolonija: Maša Đuričić
Najava
Dekodiranje nauke - unutrašnji svet 18.00 RTS2
Unutrašnji svet je temelj našeg iskustva stvarnosti. Predstavlja prostor u kome obrađujemo emocije, formiramo uverenja i donosimo odluke, pre nego što ih ispoljimo u spoljašnjem svetu. Svaki čovek ima svoj lični mikrokosmos, u kome ne može ništa dodirnuti rukom, ali koji mu oblikuje život. U zavisnosti od toga, koliko duboko zaroni u svoje unutrašnje biće, tom putanjom će se kretati i razvoj spoljašnjeg života. Zato naučnici proučavaju, zašto unutrašnja misao, počinje da zvuči kao spoljašnji glas i kako se unutrašnji svet, reflektuje na fizičko telo i mozak. Razumevanje sebe i drugih je proces, koji se zasniva na emocionalnoj inteligenciji i sposobnosti da prepoznamo motive, koji stoje iza određenih ponašanja. Zato nam unutrašnji mir i svest o sopstvenim procesima, omogućavaju da jasnije vidimo ljude oko sebe. Unutrašnji svet čoveka u emisiji nam dekodira klinički psiholog i psihoanalitičar dr Aleksandar Dimitrijević, međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Specijalne operacije, igrani film
02.15 Na mestu zločina sa Mašanom
02.45 Kako ja kažem, igrani film
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
U večerašnjem izdanju pete sezone "MasterChefa Srbija" na Prvoj televiziji od 22.00 takmičari su u belim keceljama i stoje ispred sudija. Ljubica, Filip i nenad im obećavaju veće ispunjeno iznenađenjima. Za početak, saopštiće im da danas imaju gosta – šefa kuhinje restorana „Langust“ Marka Đerića. Restoran ima prestižnu Mišlenovu zvezdu. Takmičari su veoma uzbuđeni, jer poznaju Markov rad i smatraju da je za svakog profesionalnog kuvara Mišlenova zvezdica najveće priznanje i dostignuće. Nakon što im se Marko pridruži saznaće i da će danas kuvati Markovo jelo „Jagnje u bašti“. Saznaju takođe da će danas imati dva kuvanja, ali i da dva takmičara ispadaju, te tako dolazimo do TOP5 takmičara. Svi takmičari su iznenađeni. Potom im Marko objašnjava kako izgleda servis njegovog jela, a daće im i šansu da ga degustiraju kako bi mogli da ga verodostojno rekreiraju. Za kuvanje će imati sat i trideset minuta i prave jednu porciju. U pitanju je kompleksno "fajn dajning" jelo koje se sastoji od sedam komponenti.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Univerzalni vojnik 3, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Gnjurac, film
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Olga je otišla na vikendicu, zbog čega je Marin u depresiji. Iskra se naljuti na Vrdrana koji joj je upao u kadar dok je snimala. Zdravko još uvek ide na terapiju, i postaje sve svesniji sebe. Subotićka i Mima organizuju zajedničko druženje kako bi se Jana i Iskra upoznale. Iskra nalazi zajednički jezik sa Viktorom. Damjan od Lea, koji je Vanjin komšija, saznaje da je ona s koferima otišla za Kraljevo.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.00 Bg 011 Dnevnik
12.40 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.10 Teleshop
16.40 Vaše zdravlje naša briga
17.10 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom
17.40 Priča dana
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.55 TV Šopingmanija
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
00.15 Vesti
00.35 Priča dana
Najava
Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Poaro, igrana serija
10.50 Biblijske priče
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Zapečaćene sudbine
11.35 Graditelji Novog Sada
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Feliks, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Pet za 5 - Mali koraci, velike šape 1. deo
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza - Život u rukama
15.50 Memento: Goran Marković
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Ceremonija otvaranja 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma
19.45 Tv šifonjer
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.01 Feliks, igrana serija
00.26 Izbliza
00.51 Signali
Najava
Art - erija 22.33 RTV1
Kulturni magazin Art-erija svakog radnog dana donosi najaktuelnije događaje iz umetnosti i kulture grada i pokrajine.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Kroz vihor vremena
13.00 Vrata do vrata, igrana serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Noćni program
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 Kviz 1 na 1
02.41 Posle ručka
04.04 Aktuelnosti
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.20 Krunska 11, domaća igrana serija
07.15 Ćao inspektore 4: Dama koja ubija, domaći igrani film
08.30 Stravično, igrani film
10.20 Kalibar 20 za specijalistu, igrani film
12.20 Ćao inspektore 5: Doviđenja u Čikagu, igrani film
13.50 Ludilo, igrani film
15.50 Poslednji zamak, igrani film
18.15 Toma, domaći igrani film
21.00 Krunska 11, igrana serija
22.00 Poslednji krstaši, igrani film
23.40 Tesla, igrani film
Najava
Toma 18.15 Superstar
Biografski film o Tomi Zdravkoviću, čoveku koga ne pamtimo samo po njegovim pesmama i načinu na koji ih je pevao, već i kao jednog velikog boema.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, igrana serija, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar
18.45 Besa, serija
19.45 Ponoćno sunce, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Balkanski špijun, film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Metar moga sela
19.30 Vanga, serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Biseri
01.00 Balkanski špijun, igrani film
02.40 Šou Stoperka - Goca Tržan
04.00 Scena
UNA TV
06.10 Mućke, igrana serija
07.05 Divlje pčele, igrana serija
08.15 Rubi, igrana serija
09.10 Ljubavne veze, igrana serija
10.05 Esmeralda, igrana serija
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.15 Moljac, domaći film
14.20 Rubi, serija
15.45 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Teška vremena u El Rojalu, film
00.55 Umri muški 4, igrani film
HYPE TV
08.00 ABS šou
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Nevinost bez zaštite, film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.15 Hype intervju - Marko Jack
16.00 Igre moći, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Mahalske priče - gost: Alen Šimić
23.00 Ti si onaj pravi, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
05.15 Boj se noći, igrani film
06.45 Ubistveno dugme, film
09.00 Naša mala sestra, film
11.10 Sveta ljubav, igrani film
13.00 Zelena knjiga, igrani film
15.15 U četiri zida života, film
16.50 2046, igrani film
19.00 Dajte mi slobodu, film
21.00 Jahači pravde, igrani film
23.05 Mape do zvezda, film
01.05 Žeđ, igrani film
03.30 Sluškinja, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Ukusi 2 generacije
14.00 Rik Stajn: Kornvol
15.20 Džejmijeva čudesna jela iz jednog tiganja
16.20 Markus Vering: Provansa, jednostavno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi pravovremeni recepti
19.00 Lukin glavni sastojak
20.00 Mavarski put začina
Star Movies
04.05 Elizijum, film
06.00 Orvil: Novi horizonti, film
07.00 Zec Petar, film
09.00 Vidimo se u snovima, film
11.05 Preostalo vreme, film
13.15 Spajdermen 3, igrani film
16.10 Pirati: Banda neprilagođenih, igrani film
18.05 Živeti za jedan dan, igrani film
20.00 Autostoperski vodič kroz galaksiju, igrani film
22.15 Lice sa ožiljkom, igrani film
Star Life
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Sedam duša, igrani film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
