Arena Premium 1

08.00  Fudbal Italijanska liga: Napoli - Bolonja

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

13.00  Fudbal Engleska liga: Vest Hem - Arsenal

15.00  Fudbal Engleska liga: Pregled 36. kola

16.00  Fudbal Turnir ,,Miljan Miljanić”: Srbija - Bosna i Hercegovina

18.00  Fudbal Pregled 36. kola Italijanska liga

19.00  Košarka ABA liga G2: Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

21.00  Fudbal Engleska liga: Netbusters ep. 36

21.30  Fudbal Španska liga: Osasuna – Atletiko

 

Arena Premium 2

11.00  Košarka NBA G4: Minesota - San Antonio

13.00  Košarka NBA dejli

13.15  Košarka NBA G4: Klivlend - Detroit

15.00  Rukomet Liga šampiona Žreb final 4 2026

15.30  Košarka Francuska liga: Monako - Paris

17.30  Košarka Španska liga: Valensija - Baskonija

19.15  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo, priče iz gradova: - Njujork - Nju Džersi

19.45  Fudbal Španska liga: La Liga Moments ep. 35

20.00  Fudbal Španska liga: Betis - Elče

22.00  Košarka ABA liga G2: Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 7

07.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

09.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Brzina, muškarci i žene, finale

10.00  Biciklizam: muškarci, etapa 3

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, Pregled

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 4

17.45  Biciklizam: muškarci, etapa 3

18.45  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale

20.00  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Pregled

21.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale

21.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, Pregled

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 4