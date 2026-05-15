23.20 RTS2

Zver

U bliskoj budućnosti, veštačka inteligencija upravlja životima svih ljudi, a osećanja se shvataju kao pretnja. Gabrijela odlučuje da pročisti svoj DNK pomoću mašine kojom će pristupiti svojim pređašnjim životima i osloboditi se svih snažnih osećanja. Malo potom upoznaje Luisa sa kojim oseća snažnu povezanost, kao da se poznaju čitav život... Uloge: Lea Sejdu, Žorž Makej.

23.40 Superstar

Tesla

Film nudi vizuelno specifičan i moderan uvid u život i rad Nikole Tesle, fokusirajući se na njegovu borbu da svetu predstavi revolucionarne pronalaske i besplatnu energiju. Radnja prati njegov rivalitet sa Tomasom Edisonom i kompleksan odnos sa finansijerom Džej Pi Morganom, kao i intelektualnu bliskost sa Morganovom ćerkom Anom. Uloge: Itan Hok, Iv Hewson, Kajl Meklahlan.

11.50 Blic TV

Balkanski špijun

Ilija Čvorović, koji je par godina proveo u zatvoru na Golom otoku zbog staljinizma, pozvan je na rutinski razgovor u lokalnu policijsku stanicu. Tamo ga ispitivač rutinski ispituje o njegovom podstanaru Petru Jakovljeviću, krojaču koji je 20 godina radio u kapitalističkoj državi, u Francuskoj. Uloge: Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Zvonko Lepetić.