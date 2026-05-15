Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska liga: Sanderland - Mančester junajted

08.00  Fudbal Italijanska liga: Leče - Juventus

10.00  Fudbal Španska liga: Real Madrid - Oviedo

12.00  Fudbal Kup Srbije: Crvena zvezda - Vojvodina, finale

14.30  Fudbal Italijanski Kup: Lazio - Inter, finale

17.00  Fudbal Italijanski Kup: Pregled 7. kola

17.30  Fudbal Italijanska liga: Najava 37. kola

18.00  Fudbal Nemačka liga Najava 34. kola

19.00  Košarka ABA liga G3: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

21.00  Fudbal Engleska liga: Aston Vila - Liverpul

23.15  Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 33

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga: Bilbao - Real Madrid

10.00  Sportske Igre Mladih: Maribor

12.00  Košarka NBA dejli

14.15  FIBA 3x3 World Tour grupna faza: Basket 3x3 Zadar

20.00  Fudbal Španska liga: La Liga Moments ep. 36

20.15  Fudbal: Solford siti - Grimsbi, polufinale 1

22.30  Fudbal Španska liga: Pregled 36. kola

23.00  Fudbal Engleska liga: Najava 37. kola

23.30  Hokej Svetsko Prvenstvo: Kanada - Švedska

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 6

07.00  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale

10.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 6

10.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 7

17.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, žene, Etapa 1

18.45  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, Etapa 3

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 7