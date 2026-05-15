Arena Premium 1
06.00 Fudbal Engleska liga: Sanderland - Mančester junajted
08.00 Fudbal Italijanska liga: Leče - Juventus
10.00 Fudbal Španska liga: Real Madrid - Oviedo
12.00 Fudbal Kup Srbije: Crvena zvezda - Vojvodina, finale
14.30 Fudbal Italijanski Kup: Lazio - Inter, finale
17.00 Fudbal Italijanski Kup: Pregled 7. kola
17.30 Fudbal Italijanska liga: Najava 37. kola
18.00 Fudbal Nemačka liga Najava 34. kola
19.00 Košarka ABA liga G3: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
21.00 Fudbal Engleska liga: Aston Vila - Liverpul
23.15 Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 33
Arena Premium 2
06.00 Košarka Španska liga: Bilbao - Real Madrid
10.00 Sportske Igre Mladih: Maribor
12.00 Košarka NBA dejli
14.15 FIBA 3x3 World Tour grupna faza: Basket 3x3 Zadar
20.00 Fudbal Španska liga: La Liga Moments ep. 36
20.15 Fudbal: Solford siti - Grimsbi, polufinale 1
22.30 Fudbal Španska liga: Pregled 36. kola
23.00 Fudbal Engleska liga: Najava 37. kola
23.30 Hokej Svetsko Prvenstvo: Kanada - Švedska
Eurosport 1
05.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 6
07.00 Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 6
10.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 7
17.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, žene, Etapa 1
18.45 Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins
21.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, Etapa 3
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 7
