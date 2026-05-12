22.15 B92

Dži Aj Džejn

Usprkos statusu vojnog veterana JDžordan O`Nil nema pravo da učestvuje u Zalivskom ratu. Diskriminacija žena u vojnim krugovima nije ništa novo, ali vreme je za promene čiji je najveći pobornik senatorka Lilijan De Heven. Uloge: Demi Mur, Vigo Mortensen.

21.00 RTS1

Počinje 70. Pesma Evrovizije: Srbija i „Lavina“ pod rednim brojem 15!

Vreme je za jubilarni muzički spektakl! Večeras od 21.00 iz bečke „Štathale“ uživo pratimo prvo polufinale 70. Pesme Evrovizije. U prvoj takmičarskoj noći nastupiće 15 zemalja, a o deset putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija u odnosu 50:50. Srbija nastupa poslednja – grupa „Lavina“ sa pesmom „Kraj mene“ zatvara takmičarski deo pod rednim brojem 15. Kao i prethodne godine, direktni finalisti nastupaju uživo u okviru polufinalnih večeri, pa ćemo tako videti kompletne nastupe predstavnika Italije (Sal Da Vinci – Per sempre sì) i Nemačke (Sarah Engels – Fire). Revijalni deo programa, nakon takmičarskog dela, otvoriće legendarna Vicky Leandros, obeležavajući sedam decenija evrovizijske istorije.

Redosled nastupa:

1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

2. Švedska: FELICIA – My System

3. Hrvatska: LELEK – Andromeda

4. Grčka: Akylas – Ferto

5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa

6. Gruzija: Bzikebi – On Replay

7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora

9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Izrael: Noam Bettan – Michelle

11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más

13. San Marino: Senhit – Superstar

14. Poljska: ALICJA – Pray

15. Srbija: Lavina – Kraj mene

Direktan prenos (21.00): RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk.

00.00 Prva

Klara

Ajzak Bruno je astronom opsednut potragom za životom u svemiru. Kada njegova opsesija ugrozi njegovu karijeru, on ignoriše savet prijatelja da dovede svoj život u red i nastavlja da proširuje svoju istragu – delimično i da bi pobegao od tragedije koja mu se dogodila u prošlosti. Kada Ajzak upozna umetnicu po imenu Klara koja deli istu fascinaciju svemirom i ima oštro oko za uočavanje obrazaca, njih dvoje započinju neobičnu saradnju, proučavajući gomilu astronomskih podataka u nadi da će doći do monumentalnog otkrića. Uloge: Patrik Džej Adams, Trojan Balisario.