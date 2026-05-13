21.00 RTS1

Drugo polufinale u Beču: Ko su poslednji finalisti 70. Evrovizije?

Evrovizijska groznica se nastavlja večeras od 21.00. Na programu je drugo polufinale u kojem preostalih 15 zemalja traži svoj put do velike završnice. Odluku o tome ko ide dalje i večeras donose publika i žiri.

Redosled nastupa:

1. Bugarska: Dara – Bangaranga

2. Azerbejdžan: Jiva – Just Go

3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature

5. Češka: Daniel Žižka – Crossroads

6. Jermenija: SIMÓN – Paloma Rumba

7. Švajcarska: Veronica Fusaro – Alice

8. Kipar: Antigoni – Jalla

9. Latvija: Atvara – Ēnā

10. Danska: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

11. Australija: Delta Goodrem – Eclipse

12. Ukrajina: Leléka – Ridnym

13. Albanija: Alis – Nân

14. Malta: Aidan – Bella

15. Norveška: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

U okviru takmičarskog dela, videćemo nastupe preostalih direktnih finalista: Francuske (Monroe – Regarde!), Ujedinjenog Kraljevstva (Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei) i domaćina Austrije (Cosmó – Tanzschein). U revijalnom delu večeri očekuje nas tačka koju izvode voditelji Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski Swarovski, a novu pesmu izvešće i prošlogodišnji pobednik Evrovizije JJ (Džej Džej).

22.15 B92

Svinja

Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Nakon što ga jedne noći neko nepoznat napadne i otme mu svinju, Rob uz pomoć trgovca tartufima kreće u potragu za vernom prijateljicom. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.

00.15 Prva

Kako ja kažem

U ovom zabavnom, šarmantnom i romantičnom filmu, majka, koja se uključuje u život svoje ćerke, pokušava da je spoji sa pravim muškarcem kako njeno dete ne bi krenulo njenim stopama. Uloge: Dajan Kiton, Mendi Mur, Gabrijel Maht.