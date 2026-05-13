21.00 RTS1
Drugo polufinale u Beču: Ko su poslednji finalisti 70. Evrovizije?
Evrovizijska groznica se nastavlja večeras od 21.00. Na programu je drugo polufinale u kojem preostalih 15 zemalja traži svoj put do velike završnice. Odluku o tome ko ide dalje i večeras donose publika i žiri.
Redosled nastupa:
1. Bugarska: Dara – Bangaranga
2. Azerbejdžan: Jiva – Just Go
3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
5. Češka: Daniel Žižka – Crossroads
6. Jermenija: SIMÓN – Paloma Rumba
7. Švajcarska: Veronica Fusaro – Alice
8. Kipar: Antigoni – Jalla
9. Latvija: Atvara – Ēnā
10. Danska: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
11. Australija: Delta Goodrem – Eclipse
12. Ukrajina: Leléka – Ridnym
13. Albanija: Alis – Nân
14. Malta: Aidan – Bella
15. Norveška: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
U okviru takmičarskog dela, videćemo nastupe preostalih direktnih finalista: Francuske (Monroe – Regarde!), Ujedinjenog Kraljevstva (Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei) i domaćina Austrije (Cosmó – Tanzschein). U revijalnom delu večeri očekuje nas tačka koju izvode voditelji Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski Swarovski, a novu pesmu izvešće i prošlogodišnji pobednik Evrovizije JJ (Džej Džej).
22.15 B92
Svinja
Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Nakon što ga jedne noći neko nepoznat napadne i otme mu svinju, Rob uz pomoć trgovca tartufima kreće u potragu za vernom prijateljicom. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.
00.15 Prva
Kako ja kažem
U ovom zabavnom, šarmantnom i romantičnom filmu, majka, koja se uključuje u život svoje ćerke, pokušava da je spoji sa pravim muškarcem kako njeno dete ne bi krenulo njenim stopama. Uloge: Dajan Kiton, Mendi Mur, Gabrijel Maht.
