10.55 RTS1

Znanje imanje: Buđenje!

Buđenje! Naučila je priroda čoveka kako da poseje, da od svoga rada zdravo živi. Na tom putu čovek je došao do raskrnice ekologija ili ekonomija. Pomislili smo da će tržište biti pravedno, da će kao i priroda nagraditi rad. U toj trci za većim prinosom i čovek i biljka gube snagu, a zemljište život. I možemo je zvati cirkularna, regenerativna, zelena ili ekonomija OIE, ona nas vraća korenima - da se njivi mora dati što je uzeto – jer samo živo zemljište daje moćnu biljku i zdravu ekonomiju. Zato u ovoj emisiji Znanja imanja govore: - Davor Francuz iz Bačkog Monoštora o ekonomiji zdravog života na domaćinstvu - Zoran Stošić dipl. inž. stočarstva iz PSS Sombor o stajnjaku kao brdu energije. - Ronald iz Doroslave o svetskom reproduktivnom centru i farmi svinja kao laboratoriji dobre prakse u vremenu novih genetskih izazova. - Šandor Šomođi, osmelio se da prvi u selu Aradac kod Zrenjanina, podigne vinograd i tako nastavi tradiciju svog dede dugu pola veka. Da ostvari svoj san bio mu je dovoljan samo hektar zemljišta.

22.05 Superstar

Greben spasa

Neverovatna je istinita priča o Dezmondu Dosu, koji je na ostrvu Okinavi tokom najkrvavije bitke iz Drugog svetskog rata spasao 75 saboraca a da nije ispalio nijedan metak niti je nosio oružje. Dezmond Dos je izabrao da nenaoružan služi u vojsci Sjedinjenih Američkih Država, na prvim linijama fronta, jer je verovao da je, makar u ovom slučaju, rat bio opravdan, ali da je ubijanje uvek moralno neispravno. Uloge: Endru Garfild, Tereza Palmer.

19.30 RTS2

Tango Argentino

Slom jednopartijskog političkog sistema izazvao je potres na socijalnom planu Jugoslavije. U okolnostima raslojavanja porodice, živi dečak čiji roditelji ne umeju da se snađu. Otac, profesor muzike, obavlja posliće ne bi li ostvario dopunsku zaradu, a majka, prevodilac, prihvata da za skromnu naknadu pomaže starijim ljudima. Uskočivši iznenada u „posao“ svoje majke, dečak počinje da budi starce, da pokreće njihove uspavane duše, da im ubrizgava volju za životom, da ih okuplja i zbližava. Uloge: Mija Aleksić, Miki Manojlović, Nikola Žarković, Rahela Ferari.