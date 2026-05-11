23.45 RTS1

Zatvorenik dvorca Zenda

Engleski ribolovac skoro da je jedini turista koji ne dolazi u Strelsau zbog krunisanja kralja Rudolfa V. Ispostavlja se da je njegov daleki rođak i, zbog toga koliko liče, biva zamoljen da ga zameni jer je kralj pijan. Namera je da njegov zavidni polubrat Mihael (koji je podmetnuo nešto u vino) bude sprečen da preuzme presto. Ceremonija prolazi uspešno i on se upoznaje sa šarmantnom nevestom, princezom Flavijom, ali se potom otkriva da je kralj otet. On mora da nastavi obmanu i kada se otkrije da se kralj krije u zamku Zenda, biva uvučen u borbu između političkih strana za kontrolu nad Rudolfom V, njegovim prestolom i njegovom nevestom... Uloge: Stjuart Grejndžer, Debra Ker, Džejms Mejson.

22.15 B92

Dva brata

Jednog hladnog jutra usred Viktorije, dva brata dolaze u svoj roditeljski dom s namerom da ubiju svog poočima Rodžera. Terijev i Džefov motiv je jednostavan – ubiti poočima kako bi njihova majka na samrti promenila svoj testament da on ništa ne nasledi. Ubistvo su isplanirali do poslednje sitnice, ali na jedno nisu računali – da moraju provesti ceo dan zajedno. Stare zamerke, drugačiji pogledi na svet i mučna prošlost još više će ova dva brata okrenuti jednog protiv drugog. Ovo je tragična komedija o porodičnoj odanosti i ubistvu – jer na kraju krajeva „krv nije voda“. Uloge: Klejton, Džejkobson, Šejn Džejkobson.

22.20 RTS2

Gvozdena kandža

Istinita priča o nerazdvojnoj braći Von Erik koji su ispisali istoriju američkog profesionalnog rvanja početkom osamdesetih godina prošlog veka. Kroz tragediju i trijumf, a u senci dominantnog oca i trenera, braća žele da na sportskoj sceni dostignu besmrtnost. Uloge: Haris Dikinson, Hold Makalani, Džeremi Alen Vajt.