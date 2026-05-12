RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

14.05 Sveto kraLjevstvo

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.00 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Pesma Evrovizije 2026, polufinale 1, prenos

23.30 Dnevnik

23.55 Kulturni dnevnik

00.10 Zauvek mladi, film

02.15 Dnevnik 2

02.50 Kina na pozornici

03.40 Od zlata jabuka

04.00 Sveto kraljevstvo

Najava

Pesma Evrovizije 2026 21.00 RTS1

Vreme je za jubilarni muzički spektakl! U utorak, 12. maja, od 21.00 iz bečke Štathale uživo pratimo prvo polufinale 70. Pesme Evrovizije. U prvoj takmičarskoj noći nastupiće 15 zemalja, a o deset putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija u odnosu 50:50. Srbija nastupa poslednja – grupa „Lavina“ sa pesmom „Kraj mene“ zatvara takmičarski deo pod rednim brojem 15.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.25 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

08.55 Ovako vas vidimo

09.10 Plava ptica u Kambodži

09.15 Važne stvari

09.30 Šarena panda

09.50 Priđi bliže

10.00 Sednica Narodne skupštione Republikej Srbije, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

10.40 Eko perspektive

11.05 Puls prirode

11.30 Eko perspektive

11.50 Savremeni svetski pisci

12.30 Lepota različitosti

12.55 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Zatvorenik dvorca Zenda, film

15.55 Ženski raj, serija

16.35 Znanje imanje

17.35 Pravo na sutra

18.00 Letopis majske skupštine (1848)

18.35 Utopija

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.10 Kina na pozornici

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Čitanje pozorišta

22.25 Obrazovno ogledalo

23.00 Naučni portal

23.25 Na nišanu, serija

00.10 Big bend RTS i Kori Vilkoks

01.30 Gorka osveta, serija

02.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.20 Znanje imanje

03.15 Pravo na sutra

03.35 Eko perspektive

Najava

Obrazovno ogledalo: Oto Bihalji Merin, drugi deo: Legat 22.25 RTS2

Drugi deo emisije o jednom od najvećih jugoslovenskih intelektualaca prati život i rad Ota Bihaljija Merina nakon ratnih godina koje je proveo u nemačkim logorima. Uprkos mogućnosti da ode u Ameriku, on se 1945. vraća u Jugoslaviju. Do kraja života, 1993. godine, živi u Nemanjinoj 3. U stanu, u kome se danas nalazi Salon Oto Bihalji Merin, posetioci mogu da vide njegove lične predmete, prepisku i bogatu zbirku rukopisne građe. Kakvu atmosferu i duh čuva prostor u kome je živeo gotovo 50 godina? Koliko je važna Liza Bihalji u Otovom životu? Šta je značio njegov stav „Morao sam biti prisutan“? Zbog čega je naivna umetnost bila bitna u Otovom radu? Kakve su bile posledice njegovih stavova i kako se nosio sa kritičkim otporima? Zbog čega je voleo Španiju, Pikasa i Goju?

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

U novom izdanju emisije Amidžišou, autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostiće pevače Emira Brunčevića i Darka Lazića, kao i folk zvezdu Elmu Sinanović, a gledaoce očekuje veče puno dobre muzike, iskrenih razgovora i zanimljivih detalja iz privatnog života poznatih gostiju…

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo, voditelji Danijela Pantić i Zoran Pajić

23.00 Glam i Drama

00.00 Klara, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Ona je ljubav prema životu pretočila u pokret, a trbušni ples postao je njen način izražavanja. Suprug je njena najveća podrška i saveznik. Zajedno grade priču ispunjenu ritmom, verom i posvećenošću. U večerašnjem izdanju emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj od 22.00 pogledajte priču o podršci i razumevanju, kao i o slobodi da radiš ono što voliš. Sledeće priča vodi vas u Zlakusu, mesto nadomak Užica – mesto gde su dvoje ljudi kroz život gradili sve - od kuće i porodice, do puta, vode i svetla. Ali, ovo je samo jedan večerašnjih priča čiji je zajednički imenitelj "Hajde da se volimo".

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Dži Aj Džejn, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Dži Aj Džejn 22.15 B92

Džordan O’Nil je prva žena koja će proći izuzetno intenzivnu tromesečnu vojnu obuku u mornaričkoj bazi. Ipak, stvari će biti mnogo teže nego što je mogla da zamisli. Uloge: Demi Mur, Vigo Mortensen.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

02.41 Posle ručka

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - gosti: Marija Radaković, Marijana Mill i Jovana Aličić

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serijar

11.00 Višnja na Tašmajdanu, igrani film

12.35 Tech Lifestyle

13.00 City Hype

14.00 Kafana na Balkanu, igrana serija

15.00 Alapače, igrana serija

16.00 Sibirska ledi Magbet, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Danijela Ličina

23.00 Bernard i Hjui, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Sportsko oko

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.35 Doku. Program

24 KITCHEN

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Džejmijeva čudesna jela iz jednog tiganja

16.20 Markus Vering: Provansa, jednostavno

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova avantura kroz Irsku

19.00 Lukin glavni sastojak

20.00 Put začina

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

08.25 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

10.10 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

07.25 Na planini, igrani film

10.10 Abigejl, film

12.05 Iluzije, film

13.50 Zoi, igrani film

15.40 Doba sutrašnjice, igrani film

17.15 Na planini, igrani film

18.50 Odiseja, film

21.00 Za večnu slavu, igrani film

23.35 Dom Hemingvej, igrani film

01.20 Sram, igrani film

03.00 Otimačica svesti, igrani film

SUPERSTAR

06.30 Krunska 11, domaća igrana serija

07.25 Ćao inspektore, domaći igrani film

09.05 Četvrti čovek, igrani film

11.00 Mula, igrani film

13.00 Ćao inspektore 2: Vampiri su među nama, igrani film

14.30 Anđeo sa dva lika, igrani film

16.25 Vreme za ubijanje, igrani film

19.00 Al je lep ovaj svet, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Maksimalni rizik, igrani film

23.55 Eskobar, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, igrana serija, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Legenda o Barniju Tomsonu, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Vanga, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: „Životna priča“

23.25 Scena

23.45 Klan, igrana serija

00.35 Balkanski špijun, igrana serija

02.15 Podkast: „Životna priča“

03.10 Scena

03.30 Klan, igrana serija

04.20 Panama, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening