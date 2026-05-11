Arena Premium 1

10.30  Fudbal Španska liga: Barselona - Real Madrid

13.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - OFK Beograd

15.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Novi Pazar

17.00  Fudbal Nemačka liga: Pregled 33. Kola

18.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 35. Kola

20.00  Fudbal Engleska liga: PL Studio - Pregled 36. Kola

21.00  Fudbal Engleska liga: Totenhem – Lids

23.30  NBA G4: Minesota - San Antonio

02.00  NBA G4: Klivlend – Detroit

 

Arena Premium 2

10.00  Košarka NBA G4: Klivlend - Detroit

11.45  Košarka NBA dejli

12.00  Fudbal Ruska liga: Akron – Rostov

14.15  Fudbal Ruska liga: Nižnji Novgorod – CSKA

16.30  Fudbal Ruska liga: Spartak – Rubin

18.30  Fudba Francuska liga: Pregled 33. Kola

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Dalas

20.45  Fudbal Italijanska liga: Napoli – Bolonja

22.45  Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

01.00  Košarka: Monao – Paris

04.10  Bejzbol: San Francisco Giants - Los Angeles Dodgers

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

07.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Engleske, finale

08.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

10.00  Biciklizam: muškarci, etapa 2

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 2

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 6

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 7

16.00  Biciklizam: PRO Serija, Tro Bro Leon, muškarci

17.00  Biciklizam: muškarci, etapa 2

18.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Engleske, finale

20.00  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

22.00  Biciklizam: PRO Serija, Tro Bro Leon, muškarci

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 7