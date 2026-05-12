Kako nastavak kultnog filma i dalje beleži uspeh na blagajnama — 300 miliona dolara i više — više izvora je za Variety otkrilo koliko su glavne glumice zaradile za nastavak filma "Đavo nosi Pradu".

Meril Strip, koja ponovo glumi zastrašujuću urednicu časopisa Mirandu Pristli, bila je ključni element za producente i distributera 20th Century Studios, koji su joj ponudili honorar u skladu sa njenim statusom, navode četiri izvora.

Honorar od 12.5 miliona dolara

Iako je Strip mogla da traži i znatno više za ponovni povratak ulozi Pristli, dobila je 12,5 miliona dolara za nastavak filma "Đavo nosi Pradu" u režiji Davida Frankela.

I En Hatavej i Emili Blant su takođe dobile po 12,5 miliona dolara za svoje uloge Andree Saks i Emili Čarlton.

Pored visokih honorara, sve tri glumice imaju i pravo na unosne bonuse vezane za prihode na blagajnama — koji se isplaćuju kako film prelazi unapred dogovorene finansijske ciljeve. Takvi bonusi su standard u filmskoj industriji, ali izvori navode da su isplate već počele zbog velikog uspeha filma. Svaka od njih bi mogla da zaradi preko 20 miliona dolara, ukoliko se trend gledanosti nastavi, piše Variety.

Meril Strip je već pre dve godine bila „otvorena za ideje“ o nastavku. Originalni film iz 2006. godine snimljen je za 35 miliona dolara i zaradio 326 miliona širom sveta, dok je nastavak imao budžet od oko 100 miliona dolara, od čega je najveći deo otišao na glumačku postavu.

Ovo nije najveći honorar Meril Strip

Zanimljivo je da ovo nije najveći honorar u karijeri Meril Strip - veći je dobila za film „Don’t Look Up“ iz 2021. godine.

„Đavo nosi Pradu 2“ ulazi u drugi vikend prikazivanja, gde se očekuje borba za prvo mesto na blagajnama sa filmom „Mortal Kombat II“. Predviđa se zarada od oko 42 miliona dolara u drugom vikendu, čime bi globalni prihod prešao 300 miliona dolara, piše Variety.