RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.25 Ana i Kiko
12.40 Do srca je
12.55 Portreti epoha
13.25 Rodoslavci
13.55 TV lica… kao sav normalan svet
14.40 Gastronomad
15.00 Vesti
15.10 Novi početak
16.10 Vesti
16.15 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
17.05 Zaseda, film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.00 Bitka na Neretvi, film
00.00 Vesti
01.22 Šarenica
03.05 Dnevnik 2
03.40 Kvadratura kruga
Najava
Bitka na Neretvi 22.00 RTS1
Nemačka se pred opasnošću da saveznici izvrše invaziju na Balkan odlučuje za veliku vojnu ofanzivu protiv partizana u zapadnoj Bosni. Jedini put iz tog obruča za partizane i hiljade izbeglica bio je most na Neretvi... Uloge: Kole Angelovski, Stole Aranđelović, Faruk Begoli, Sergej Bondarčuk, Jul Briner, Franko Nero.
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Poletarac
08.25 Porodica u divljini
09.00 Dan pobede
10.10 Dobro je, dobro je znati:..
10.45 Arhiv.doc
11.45 Magazin Srbija na vezi
12.25 Dozvolite…
13.00 Nas je 10%
13.35 Eko perspektive
14.25 Eko minijature
14.30 Puls prirode
15.05 Velika iluzija
15.40 Bitka za Midvej, film
18.00 Dan pobede nad fašizmom, prenos iz Narodnog pozorišta
19.00 Kalašnjikov, film
21.00 Pod zvezdanim krovom – Big bend RTS i prijatelji
22.00 Na nišanu, serija
22.45 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Gospođa Olga“
00.30 Riblja čorba – Čorba se čuje i bez struje
01.25 Studio znanja
02.15 Kalašnjikov, film
03.55 Eko perspektive
Najava
Kalašnjikov 19.00 RTS2
Film govori o pronalazaču i konstruktoru oružja, Mihailu Kalašnjikovu. Teško je danas pronaći osobu koja nije čula za njega, međutim mnogi ne znaju da je prošao dug i trnovit put da bi u 28 godini stvorio legendarno oružje AK-47. Tokom Drugog svetskog rata, Mihail shvata da je sovjetskoj armiji potrebno pouzdanije oružje. Uloge: Jurij Borisov, Olga Lerman, Sergej Bodrov...
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Žika Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, atorka i voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informatini program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Marš na Drinu, domaći igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Prva klasa, 13.00 B92
U specijalnoj epizodi današnjeg izdanja „Prve klase“ na B92 od 13.00 autorak Dragana Radosavljević će se kroz razgovor sa glumicom Jelenom Gavrilović, sopranom Marijom Jelić i umetnicom Lenom Kovačević otvoriti teme koje danas možda više nego ikada nedostaju — kultura, emocija, umetnost i klasika koja traje. Koji su to filmovi koje bi svako morao da pogleda makar jednom u životu? Koje kompozicije klasične muzike nose emocije jače od vremena? I da li smo u vremenu hiperprodukcije zaboravili ono što zaista ima vrednost?
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Muške priče
11.07 Focus radio ritam nedelje
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
17.20 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.00 Vesti
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
23.10 Vesti
23.30 Muške priče
00.15 Vesti
00.40 Noćni progam
Najava
Zagrljaj prirode 06.10 STB
Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.10 Dodati život godinam
15.20 Divlji konji, film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Bitka za Sevastopolj, igrana serija
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.23 Grad bez pravila, serija
00.09 Moja priča
00.34 Tri note
01.03 Sa druge strane
Najava
Tri note 17.30 RTV1
Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.35 Doku. Program
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1 , kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.00 Krunska 11, serija
07.55 Krunska 11, domaća igrana serija
08.50 Tatino obdanište, igrani film
10.25 Mali Budo, domaći film
12.10 Rođen da napravi pakao, igrani film
13.55 Ubistvo Salazara, igrani film
15.40 Plaćenik oprost, igrani film
17.25 Izvan zakona, film
19.05 Onesvešćen, igrani film
21.00 Sumpor, domaća igrana serija
22.05 Hitler, poslednji dani, igrani film
00.55 Igre gladi, igrani film
00.55 Igre gladi, lov na vatru, igrani film
Najava
Igre gladi 00.55 Superstar
Kao kaznu za neuspelu pobunu, Kapitol primorava 12 okruga Panema da izaberu dva takmičara, da se bore do smrti u godišnjim Igrama gladi.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Dan Bastilje, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Film Idi mi, dođi mi, igrani film
12.15 Balkanski špijun, film
13.45 Vesti
14.00 Scena
14.20 Metar moga sela
14.55 Na terapiji
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.50 Mi nismo anđeli 3, igrani film
00.25 Ceca šou
01.55 Film Idi mi, dođi mi, igrani film
UNA TV
06.00 Život je čudo, domaći film
08.40 Kenjac, igrani film
10.15 Sjaj u očima, domaći film
12.05 Dara iz Jasenovca
13.05 Ubistvo u Orijent ekspresu, igrani film
15.05 SportUna
16.10 Mućke, serija
17.30 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život
19.40 Apsolutnih 100, domaći film
21.30 Usekovanje, domaća serija
22.15 Spajdermen: Daleko od kuće, igrani film
00.30 Spajdermen: Put bez povratka, film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Šašava planeta
11.00 Kolosalna mladost, igrani film
13.00 Hype zvezde
14.30 Tech Lifestyle
15.00 Sada i ovde; gost - Anton Rudan
17.00 Utakmica života, igrani film
19.00 Mobil auto
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Slobodan Batjarević Cobe
23.00 Lavirint, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
09.55 Maks stil, film
11.35 Tiha strast, igrani film
13.45 Samo životinje, igrani film
15.50 Bitanga s plaže, igrani film
17.30 Izgubljen u Firenci, film
19.15 Na krilima orlova, film
21.00 Diplomatija, igrani film
22.35 U četiri zida života, film
00.10 Majka, igrani film
02.15 Dijamantski psi, igrani film
03.50 Srećan čovek, igrani film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmi Oliver: Zdravo se najedite
13.00 Džimijevi Ukusi Floride
15.00 Džejmi na Mediteranu
16.00 Niko Renolds
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
Star Movies
00.35 Crna Dalija, igrani film
03.05 Mehaničar, igrani film
04.35 Gle ko to govori 2, igrani film
06.00 Ave, Cezare!, igrani film
08.00 Misteriozno krstarenje, film
09.50 Pijev život, igrani film
12.20 Kovrdžava Sju, igrani film
14.30 Džeri Megvajer, igrani film
17.20 Sahara, film
20.00 Zauvek mlad, igrani film
22.05 Formula uspeha, film
Star Life
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Dvestogodišnji čovek, film
13.45 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Četvorica kao jedan, film
22.30 911
23.25 911
Komentari (0)