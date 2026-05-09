RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.25 Ana i Kiko

12.40 Do srca je

12.55 Portreti epoha

13.25 Rodoslavci

13.55 TV lica… kao sav normalan svet

14.40 Gastronomad

15.00 Vesti

15.10 Novi početak

16.10 Vesti

16.15 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

17.05 Zaseda, film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.00 Bitka na Neretvi, film

00.00 Vesti

01.22 Šarenica

03.05 Dnevnik 2

03.40 Kvadratura kruga

Nemačka se pred opasnošću da saveznici izvrše invaziju na Balkan odlučuje za veliku vojnu ofanzivu protiv partizana u zapadnoj Bosni. Jedini put iz tog obruča za partizane i hiljade izbeglica bio je most na Neretvi... Uloge: Kole Angelovski, Stole Aranđelović, Faruk Begoli, Sergej Bondarčuk, Jul Briner, Franko Nero.

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Poletarac

08.25 Porodica u divljini

09.00 Dan pobede

10.10 Dobro je, dobro je znati:..

10.45 Arhiv.doc

11.45 Magazin Srbija na vezi

12.25 Dozvolite…

13.00 Nas je 10%

13.35 Eko perspektive

14.25 Eko minijature

14.30 Puls prirode

15.05 Velika iluzija

15.40 Bitka za Midvej, film

18.00 Dan pobede nad fašizmom, prenos iz Narodnog pozorišta

19.00 Kalašnjikov, film

21.00 Pod zvezdanim krovom – Big bend RTS i prijatelji

22.00 Na nišanu, serija

22.45 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Gospođa Olga“

00.30 Riblja čorba – Čorba se čuje i bez struje

01.25 Studio znanja

02.15 Kalašnjikov, film

03.55 Eko perspektive

Film govori o pronalazaču i konstruktoru oružja, Mihailu Kalašnjikovu. Teško je danas pronaći osobu koja nije čula za njega, međutim mnogi ne znaju da je prošao dug i trnovit put da bi u 28 godini stvorio legendarno oružje AK-47. Tokom Drugog svetskog rata, Mihail shvata da je sovjetskoj armiji potrebno pouzdanije oružje. Uloge: Jurij Borisov, Olga Lerman, Sergej Bodrov...

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Žika Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, atorka i voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informatini program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija

20.00 Marš na Drinu, domaći igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

U specijalnoj epizodi današnjeg izdanja „Prve klase“ na B92 od 13.00 autorak Dragana Radosavljević će se kroz razgovor sa glumicom Jelenom Gavrilović, sopranom Marijom Jelić i umetnicom Lenom Kovačević otvoriti teme koje danas možda više nego ikada nedostaju — kultura, emocija, umetnost i klasika koja traje. Koji su to filmovi koje bi svako morao da pogleda makar jednom u životu? Koje kompozicije klasične muzike nose emocije jače od vremena? I da li smo u vremenu hiperprodukcije zaboravili ono što zaista ima vrednost?

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Muške priče

11.07 Focus radio ritam nedelje

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

17.20 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.00 Vesti

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

23.10 Vesti

23.30 Muške priče

00.15 Vesti

00.40 Noćni progam

Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.10 Dodati život godinam

15.20 Divlji konji, film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Bitka za Sevastopolj, igrana serija

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.23 Grad bez pravila, serija

00.09 Moja priča

00.34 Tri note

01.03 Sa druge strane

Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.35 Doku. Program

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1 , kviz

02.33 Aktuelnosti

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.00 Krunska 11, serija

07.55 Krunska 11, domaća igrana serija

08.50 Tatino obdanište, igrani film

10.25 Mali Budo, domaći film

12.10 Rođen da napravi pakao, igrani film

13.55 Ubistvo Salazara, igrani film

15.40 Plaćenik oprost, igrani film

17.25 Izvan zakona, film

19.05 Onesvešćen, igrani film

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.05 Hitler, poslednji dani, igrani film

00.55 Igre gladi, igrani film

00.55 Igre gladi, lov na vatru, igrani film

Kao kaznu za neuspelu pobunu, Kapitol primorava 12 okruga Panema da izaberu dva takmičara, da se bore do smrti u godišnjim Igrama gladi.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Dan Bastilje, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Film Idi mi, dođi mi, igrani film

12.15 Balkanski špijun, film

13.45 Vesti

14.00 Scena

14.20 Metar moga sela

14.55 Na terapiji

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.50 Mi nismo anđeli 3, igrani film

00.25 Ceca šou

01.55 Film Idi mi, dođi mi, igrani film

UNA TV

06.00 Život je čudo, domaći film

08.40 Kenjac, igrani film

10.15 Sjaj u očima, domaći film

12.05 Dara iz Jasenovca

13.05 Ubistvo u Orijent ekspresu, igrani film

15.05 SportUna

16.10 Mućke, serija

17.30 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život

19.40 Apsolutnih 100, domaći film

21.30 Usekovanje, domaća serija

22.15 Spajdermen: Daleko od kuće, igrani film

00.30 Spajdermen: Put bez povratka, film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Šašava planeta

11.00 Kolosalna mladost, igrani film

13.00 Hype zvezde

14.30 Tech Lifestyle

15.00 Sada i ovde; gost - Anton Rudan

17.00 Utakmica života, igrani film

19.00 Mobil auto

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Slobodan Batjarević Cobe

23.00 Lavirint, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

09.55 Maks stil, film

11.35 Tiha strast, igrani film

13.45 Samo životinje, igrani film

15.50 Bitanga s plaže, igrani film

17.30 Izgubljen u Firenci, film

19.15 Na krilima orlova, film

21.00 Diplomatija, igrani film

22.35 U četiri zida života, film

00.10 Majka, igrani film

02.15 Dijamantski psi, igrani film

03.50 Srećan čovek, igrani film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmi Oliver: Zdravo se najedite

13.00 Džimijevi Ukusi Floride

15.00 Džejmi na Mediteranu

16.00 Niko Renolds

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica

21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

Star Movies

00.35 Crna Dalija, igrani film

03.05 Mehaničar, igrani film

04.35 Gle ko to govori 2, igrani film

06.00 Ave, Cezare!, igrani film

08.00 Misteriozno krstarenje, film

09.50 Pijev život, igrani film

12.20 Kovrdžava Sju, igrani film

14.30 Džeri Megvajer, igrani film

17.20 Sahara, film

20.00 Zauvek mlad, igrani film

22.05 Formula uspeha, film

Star Life

06.45 Elsbet

09.25 911

12.05 Dvestogodišnji čovek, film

13.45 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

16.35 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Četvorica kao jedan, film

22.30 911

23.25 911