RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Koreni, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Pravo na sutra

13.45 Jedan dan

14.35 Ovo je Balkan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Četvrtkom u 9

22.00 Branilac

23.00 Dnevnik

23.25 Kulturni dnevnik

23.40 Špijunka, film

01.40 Jedan dan

02.15 Dnevnik

02.50 Pravo na sutra

03.15 Ovo je Balkan

03.40 Branilac

Najava

Branilac 22.00 RTS1

Prva sezona, epizoda "Jezdimir Gajić". U ovoj epizodi serije "Branilac", koja nosi naziv "Jezdimir Gajić", odlazimo u selo Topolovnik, 1972. godine. Dve porodice, koje su generacijama živele u dobrim i skladnim odnosima, dolaze u sukob zbog parcele. Kako to obično biva zbog metra zemlje niko ne odstupa, ne pomišljajući da će cena tog metra biti sam život. Advokat Toma Fila ponovo se nalazi u odbrani neodbranjivog... Uloge tumače: Đorđe Marković, Tihomir Stanić, Nebojša Milovanović, Rade Marković, Dubravka Kovjanić, Jelena Gavrilović, Ivana Zečević, Maja Lukić, Vladan Gajević, Nikola Jezdić, Petar Ninić.

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.25 Slagalica, kviz

08.00 TV vrtić - društvance

08.10 Dečji teatar: Petar pan

09.25 Klackalica

10.10 Portreti epoha

10.35 Po drum odim za drum pitam

11.20 RTS lab

11.50 Edu global

12.20 Put pobednika

12.40 Kulturni centar

13.15 Slovo o glasovima

14.00 Ponoćni čovek, film

16.05 Ženski raj, serija

16.50 TV lica… kao sav normalan svet

17.40 Naučni intervju

18.00 Srbija na vezi

18.35 Lov i ribolov

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.05 Olimpijski krugovi

20.45 Četvrt doma

21.05 Ženski raj, serija

21.55 Skidanje kletve, film

23.50 Duša balkanska – Princ i Šejla Zonić

00.50 Gorka osveta, serija

01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.45 TV lica… kao sav normalan svet

02.30 Olimpijski krugovi

03.00 Edu global

03.25 RTS lab

03.55 Put pobednika

Najava

Skidanje kletve 21.55 RTS2

Film prati Teda, koji se useljava kod svog oca Martija nakon što ovaj oboli od smrtonosne bolesti. Uloge: Logan Maršal-Grin, Dejvid Duhovni, Stefani Beatriz.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Velike oči, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.15 Đavolji čvor, igrani film

Najava

MasterChef Srbija 22.00 PRVA

U novoj epizodi „MasterChefa Srbija“ na Prvoj televiziji večeras od 22.00 vidćemo deset najboljih takmičara pete sezone ovog izuzetnog kulinarskog šoua. Iako je borba regija završena, najviše predstavnika ima tim SEVER - tu su Anđelina, Jovana, Pavle i Ivana. Ostale timove predstavljaju po dva preostala kandidata: iz tima Beograd to su Amer i Jovan, Zapad centar ima Ognjena i Milicu, dok su iz tima Jug istok i dalje tu Dragana i Negica. Kako MasterChef tradicija nalaže, prvi zadatak za najboljih deset je da se sami rangiraju od prvog do desetog mesta. Otkrijte kako su se takmičari međusobno rangirali, a onda i koji im je prvi zadatak ove večeri. Sudije objavljuju da će ovo kuvanje obeležiti parovi - takmičari treba da se sami podele ko bi s kim voleo da kuva - pa se najboljih deset raspoređuju u pet parova. Ispod zvona je današnji zadatak - portugalski desert Pastel De Nata. Najbolji u ovoj rundi odlaze na balkon, a u eliminaciji ih čeka još jedan desert - Crema Catalana. Ostanite večeras uz Prvu televiziju i saznajte ko je blistao u kuhinji, a ko će otići kući.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Želja za brzinom, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

Najava

Direktno sa Minjom Miletić, 20.00 B92

Koliku ulogu mediji imaju u oblikovanju političkih odluka građana? Gde se završava novinarstvo, a počinje politička propaganda? Koliko su građani zaista informisani, a koliko usmeravani? U emisiji „Direktno sa Minjom Miletić“ na večeras na B92 od 20.00 govoriće profesor Zoran Stojiljković, glavni urednik portala „Pištaljka“ Vladimir Radomirović i glavna i odgovorna urednica Euronews Srbija Dragana Pejović.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

02.41 Posle ručka

04.04 Aktuelnosti

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Istok Pavlović

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Gosti iz galaksije, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Nije kraj, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Zanatlije

21.00 Tech lifestyle

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Igor Lazić Niggor

23.00 Anđeli nikada ne plaču, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

13.00 Tajne vinove loze, igrana serija

14.10 Šapa na dlanu

14.20 Brze vesti

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike Vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Intervju

22.00 Velike Vesti

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Lukin glavni sastojak

14.00 Rik Stajn: Odiseja kroz Daleki istok

15.10 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta

16.10 Markus Vering: Provansa, jednostavno

16.40 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donal Skijan: Kuvamo kod kuće

19.00 Lukin glavni sastojak

20.00 Put začina: Šejn Delija

STAR LIFE

07.35 911. Teksas

08.25 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911. Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

07.20 Lejdi Grej, film

10.05 Pepeljavko, igrani film

11.55 Igračke iz budućnosti, igrani film

13.30 Megin plan, igrani film

15.15 Život među zvezdama, igrani film

17.15 Lejdi Grej, film

19.10 Lolo, igrani film

21.00 Zelena knjiga, igrani film

23.20 Srećan kao Lazaro, film

01.35 Vanzemaljska otmica, film

03.00 Šmokljani na moru, film

SUPERSTAR

06.50 Krunska 11, domaća igrana serija

07.45 Krunska 11, domaća igrana serija

08.40 Razvod na određeno vreme, domaći film

10.25 12 žigosanih, igrani film

13.05 Nije lako sa muškarcima, domaći igrani film

14.50 Zečica na koledžu, igrani film

16.40 Pokeraši, igrani film

18.45 Svi naši strahovi, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Izvan zakona, igrani film

23.45 Igre gladi sjaj slobode 2, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Nadrealna televizija, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Ljubavnice, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Nadrealna televizija, igrana serija

Blic TV

06.10 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Info Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Vanga, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Klan, igrana serija

01.00 Balkanskom ulicom

02.25 Stoperka - Goca Tržan, igrana serija

03.55 Klan, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening