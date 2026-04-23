Muškarac Z. B. je, kako se sumnja, usmrtio suprugu I. M, a potom izvršio samoubistvo u Srebreniku. Prema navodima medija, telo žene pronađeno je u kući, dok je po dolasku policije uočeno i telo muškarca, za koga se pretpostavlja da je sebi oduzeo život.

Kako „Alo!“ saznaje, ovu porodicu je pre nekoliko godina zadesila dvostruka tragedija.

– I sin i ćerka su im preminuli od kancera. Ćerka je umrla pre dve godine, a sin ranije. To su bili dobri ljudi, niko ne može da objasni šta se dogodilo kobnog dana, niti koji je motiv. Čuli smo da je on ženu ubo nožem u glavu i vrat, a da se potom obesio u dvorištu – rekao je meštanin sela Brda kod Srebrenika za „Alo!“.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da su službenici PS Srebrenik 22. aprila oko 18 časova primili prijavu da se u naselju Brda, Grad Srebrenik, u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca bez znakova života.

„Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo žene bez znakova života“, naveli su iz policije.

Mesto događaja bilo je obezbeđeno, a istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, preduzimaju sve potrebne radnje radi rasvetljavanja okolnosti, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.



