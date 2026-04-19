Autobus, u kojem je bilo oko 40 putnika, za koje se navodi da su kineski državljani, prevozio je putnike iz Mandžurije u Čitu, a nesreća se dogodila u subotu na auto-putu Čita-Zabajkalsk.

Kako je objavila agencija TASS, vozač je izgubio kontrolu i sleteo sa puta, a autobus se prevrnuo.

Prema ažuriranim podacima, dve osobe su poginule, vozač i 13 putnika su hospitalizovani. Četiri osobe su u teškom stanju. Sedam povređenih je zadobilo umerene povrede, dok je troje, nakon pružene pomoći, u zadovoljavajućem stanju i pušteno iz bolnice.

Policijski službenici rade na mestu nesreće, utvrđujući uzroke i okolnosti događaja.

Regionalna pres-služba Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je vozač autobusa, nakon pružene medicinske pomoći, priveden i smešten u privremeni pritvorski centar.

Guverner Zabajkalskog kraja, Aleksandar Osipov, izjavio je da smatra da je nesreća izazvana nepovoljnim vremenskim uslovima, prenosi Tanjug.

