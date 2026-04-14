Arena Premium 1

10.30   Fudbal Španska liga: Sevilja – Atletiko

12.30   Fudbal Engleska liga: Čelsi - Mančester siti

15.45   Fudbal Italijanska liga: Pregled 32. Kola

17.00   Fudbal Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (ž): Srbija – Italija

19.00   Fudbal Engleska liga: Pregled 32. kola

20.00   Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

21.00   Fudbal UEFA Liga šampiona: Liverpul – PSŽ

23.00   Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

00.00   Fudbal: Estudijantes – Kusko

02.00   Fudbal: Boka Juniors – Barselona

 

Arena Premium 2

06.00   Košarka ABA liga: Crvena zvezda – Kluž

08.00   Košarka ABA liga: Dubai – Budućnost

10.00   Košarka NBA: Boston – Orlando

12.00   Košarka NBA: San Antonio – Denver

14.30   Košarka ABA liga: Bosna – Igokea

16.30   Košarka ABA liga: SC Derbi – Mega

18.30   Košarka ABA liga: Ilirija – Borac

21.00   Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko– Barselona

23.30   Odbojka Superliga (Ž): Ub – Jedinstvo

01.30   Košarka ABA liga: Zadar – FMP

03.30   Bejzbol Major League Baseball: Los Anđeles Dodžers - Njujork Mets

 

Eurosport 1

05.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

06.30   Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale

08.30   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6

10.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene

11.00   Snuker: Šefild, Runda 2

13.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

15.30   Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 1

17.30   Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.00   Magazin: Cycling Show, Biciklizam

18.30   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6

19.00   Atletika: Pariz, Maraton

20.00   Snuker: Šefild, Runda 2

22.00   Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 1

23.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene

23.30   Magazin: Cycling Show, Biciklizam