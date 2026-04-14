Arena Premium 1
10.30 Fudbal Španska liga: Sevilja – Atletiko
12.30 Fudbal Engleska liga: Čelsi - Mančester siti
15.45 Fudbal Italijanska liga: Pregled 32. Kola
17.00 Fudbal Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (ž): Srbija – Italija
19.00 Fudbal Engleska liga: Pregled 32. kola
20.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Liverpul – PSŽ
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
00.00 Fudbal: Estudijantes – Kusko
02.00 Fudbal: Boka Juniors – Barselona
Arena Premium 2
06.00 Košarka ABA liga: Crvena zvezda – Kluž
08.00 Košarka ABA liga: Dubai – Budućnost
10.00 Košarka NBA: Boston – Orlando
12.00 Košarka NBA: San Antonio – Denver
14.30 Košarka ABA liga: Bosna – Igokea
16.30 Košarka ABA liga: SC Derbi – Mega
18.30 Košarka ABA liga: Ilirija – Borac
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko– Barselona
23.30 Odbojka Superliga (Ž): Ub – Jedinstvo
01.30 Košarka ABA liga: Zadar – FMP
03.30 Bejzbol Major League Baseball: Los Anđeles Dodžers - Njujork Mets
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene
11.00 Snuker: Šefild, Runda 2
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci
15.30 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 1
17.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.00 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6
19.00 Atletika: Pariz, Maraton
20.00 Snuker: Šefild, Runda 2
22.00 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 1
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene
23.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
