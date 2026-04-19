Promene vremena na koje se svi žale prethodnih dana kao što su glavobolja i nesanica, ali i na alergije, respiratorne infekcije, depresija, umor, malaksalost nisu za paniku, već za pametno prilagođavanje, poručila je za Informer dr Nada Macura.



Prema njenim rečima hronični bolesnici moraju biti na oprezu, a roditelji bi trebalo da poslušaju ključni savet o zdravlju mališana i da iskoriste lepo vreme.

- Treba iskoristiti lepo vreme za šetnju, uz prolećnu hranu i dosta vode. Mlađima preporučujem aktivnosti na otvorenom, dok je za starije idealan ubrzani hod – ali onaj po principu: ubrzate, stanete, pa ponovo ubrzate. To je dozirano šetanje koje prija organizmu - rekla nam je Nada Macura.

Iako proleće donosi buđenje prirode, ono je i test za najosetljivije. Doktorka Macura je jasna kada je u pitanju ponašanje tokom zahlađenja.

- Vremenske promene najviše osećaju osobe koje imaju srčane probleme, hronični bolesnici i oni sa respiratornim tegobama. Ukoliko dođe do naglog zahlađenja, savetujem starijim osobama i srčanim bolesnicima da taj dan obavezno provedu u kući - kaže čuvena doktorka.

Šokantan apel roditeljima: Decu van automobila!

Poseban osvrt doktorka je napravila na navike savremenih porodica, kritikujući preteranu upotrebu tehnologije i prevoz dece „od vrata do vrata“.

- Deca se danas previše voze u kolima, čak i do škole. Trebalo bi da se igraju napolju i ostave mobilne telefone. Moramo decu naučiti da vole prirodu i žive u skladu sa njom. Ukoliko mališani imaju respiratorne tegobe, neka ostanu kod kuće uz čajeve i rehidraciju – deci ne treba odmah davati lekove - izjavila je Macura.

Jutarnja rutina i alergije

Za one koji se bore sa simptomima prolećnih alergija, doktorka napominje da je prevencija ključna, dok za sve ostale ima savet za početak dana.

- Ujutru ustanite naspavani, popijte kafu i limunadu. Ne treba negativno posmatrati stvari. Snagom volje moramo uticati na sebe da bismo živeli normalno. Što češće otvarajte prozore, ali vodite računa o tome da li je vazduh zagađen. Sada ima dosta cveća i lišća i nadam se da će ono pročistiti vazduh. Ipak, oni koji su alergični trebalo je već da se jave svom doktoru kako bi na vreme sprečili pojavu simptoma koji nam mogu poremetiti svakodnevicu - kaže doktorka.

Vreme kao izazov, a ne neprijatelj

Za kraj, primarijus Macura poručuje da od prirode ne treba bežati, već je treba poštovati, naročito tokom nepogoda.- Prolećno vreme je promenljivo – smenjuju se sunčani i vetroviti dani, kiša i zahlađenje. Ipak, to se ne dešava sve u jednom danu. Imali smo par sunčanih dana, ali ne mora da znači da će potrajati. Ne treba praviti bauk od vremena, već raditi i živeti normalno, punim plućima. Vremenu se treba prilagoditi snagom volje. Treba se čuvati samo elementarnih nepogoda. Kada je oluja, sklanjajte se od drveća i budite posebno oprezni u saobraćaju. - upozorila je Macura.

