Blokader Nikola Krstic iz Smederevske Palanke priznao:

Mi blokaderi jedni druge ocima ne mozemo da vidimo, ali hocemo vlast i fotelje, pa lazemo narod da smo slozni!

"Nema potrebe stvarati neku lažnu sliku nekakvog jedinstva. Budimo realni, ljudi u stranačkom svetu ne mogu očima da gledaju jedni druge. Ja to znam, sticajem okolnosti ih poznajem sve. Znači ne mogu očima da se gledaju. Ovo je sad ono ajde da ućutimo viši interes i mi sad radimo zajedno. Uz dužno poštovanje svim vašim strankama. Prosto, to su moje informacije i moja poznanstva," rekao je Krstića.