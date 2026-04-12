Jučerašnji pregovori Irana i SAD održani u Islamabadu uz posredovanje Pakistana bili su izuzetno napeti, javlja novinar turskog portala Haberturk Četiner Četin.

Iako je Al Arabija juče prenela da će pregovori biti održani indirektno i da će dve delegacije biti smeštene u dve različite prostorije, kako navodi Četin, u jednom trenutku je ipak došlo do susreta i napete interakcije dve strane.

Kako je rekao, do sukoba je došlo između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i ministra spoljnih poslova Irana Abasa Aragčija.

"Tvrdi se da je pre samo nekoliko minuta došlo do napetog sukoba između ministra Abasa Aragčija i Vitkofa, koji je skoro prerastao u fizički obračun zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Ormuskim moreuzom... Nikada ne pretite Irancima", napisao je Četin na društvenoj mreži Iks, prenose mediji.

On je prethodno preneo da "su u toku pregovori između ministra Abasa Aragčija i (potpredsednika SAD) Džej Di Vensa, toliko intenzivni da su gotovo na ivici sukoba".

Višečasovni pregovori na kraju nisu doveli do mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, nakog čega je Vens sa ostatkom američke delegacije napustio Pakistan. Iranska delegacija je rano jutros učinila isto.

