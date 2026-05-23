Prava drama odigrala se večeras u centru Beograda kada je grupa agresivnih blokadera pokušala da probije policijski kordon kod Pionirskog parka, gde su bili okupljeni građani koji su pružali podršku očuvanju mira i stabilnosti Srbije.

Situacija je u jednom trenutku postala izuzetno napeta, a pripadnici policije morali su da formiraju zaštitni kordon kako bi sprečili veći incident i zaštitili građane koji su se nalazili u parku.

Prema tvrdnjama očevidaca, grupa demonstranata prišla je ogradi i krenula ka policiji uz povike, uvrede i guranje. Ubrzo su prema kordonu poletele flaše, različiti predmeti, ali i baklje koje su, kako tvrde prisutni, pojedini blokaderi usmeravali ka policajcima.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se haotična atmosfera i veliki broj demonstranata koji pokušavaju da priđu Pionirskom parku, dok policija pokušava da zadrži kontrolu nad situacijom i spreči eskalaciju nasilja.

Građani koji su se nalazili u parku kažu da su ostali zatečeni scenama agresije i napetosti.

– Došli smo mirno, sa porodicama i prijateljima, a onda je nastao potpuni haos. Ljudi su se uznemirili kada su krenuli prema parku i kada je počelo guranje sa policijom – rekao je jedan od prisutnih građana.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da su se u Pionirskom parku nalazili i stariji građani, žene i mlađi ljudi koji su, prema rečima očevidaca, bili uplašeni zbog sukoba i agresivnog ponašanja dela demonstranata.

Građani okupljeni u parku poručili su da ne žele nasilje i incidente, već mir i stabilnost, dok su osudili svaki pokušaj izazivanja nereda na ulicama Beograda.