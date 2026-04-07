22.00 RTS1

Virdžina

Radnja filma se odvija krajem 19. veka, u jednom zabitnom selu Kninske krajine. Porodice bez muškog potomstva smatrane su ukletim i osuđenim na propast. Da bi se spasle prokletstva, te porodice su jedno od ženske dece proglašavale "virdžinom", tj. muškarcem, skrivajući istinu kao porodičnu tajnu. Film prati priču jedne takve porodice. Tako i Timotije, poglavar svoje porodice, odluči da njegova najmlađa kći postane virdžina sa imenom Stevan. Devojčica raste kao dečak, od prvih koraka navikavana da poništi sve žensko u sebi. Ali kad uđe u devojaštvo zaljubi se u mladića… Uloge: Marta Keler, Miodrag Krivokapić, Andrijana Videnović, Ina Gogalova, Slobodan Milovanović, Slađana Bebić, Igor Bjelan.

22.15 B92

Paranoja

U trileru sa vrtoglavo visokim ulozima, Adam Kasidi je šarmantan mladi poslovni čovek koji se trudi da napreduje na novom poslu u kompaniji Vajat Telekom. Nakon što na poslu napravi skupu grešku Adam se suočava nemilosrdnim predsednikom kompanije, Nikolasom Vajatom. On ga neće uništiti samo pod jednim uslovom: Adam mora da postane korporativni špijun. Odjednom dobija raskošnu kancelariju, vozi skupe automobile... Ali konce igre vuče Vajat kog ništa ne može da spreči u multimilonskoj trci u kojoj planira samo jedno – da pobedi! Uloge: Lijam Hemsvort, Geri Oldman, Amber Herd, Harison Ford.

00.00 Prva

Posetioci

Ova urnebesna komedija o putovanju kroz vreme prati pustolovine ludog srednjovekovnog viteza i njegovog vernog sluge, koji se najedanput nađu u današnjem vremenu! Uz pomoć magije, oni su teleportovani u daleku budućnost. U traženju načina za povratak kući, ovaj simpatični dvojac upada u mnogo komičnih situacija. Uloge: Kristijan Klavije, Žan Reno.