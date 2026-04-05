"BILA SAM LUDO ZALJUBLJENA U NJEGA" Šeron Stoun otkrila koji slavni kolega se najbolje ljubi - snimanje jednog filma ne može da zaboravi
Američka glumica Šeron Stoun otkrila je svoje iskustvo sa slavnim holivudskim glumcem.
Otkrila je da je njen najbolji poljubac bio sa Robertom De Nirom tokom snimanja kultnog filma "Kazino" 1995. godine.
"Snimili smo ovu scenu gde moram da idem u kupatilo, i pošto glumim prevaranta, nateram ga da mi da novac da odem. On mi daje novac, a ja ga pogledam kao da kažem: 'Stvarno? Mislim da je potrebno malo više od 50 dolara za kupatilo.' I on...pruži ruku i da mi oko 100 dolara, a onda se nagnem i poljubim ga", navela je Stoun.
Dodala je da ju je taj poljubac "oborio s nogu".
Glumica je rekla da je za nju bilo posebno važno bilo da igra pored glumca kojem se najviše divila.
"Bila sam toliko ludo zaljubljena u njega kao glumca od samog početka da je verovatno mogao da me udari čekićem u glavu, a ja bih rekla: 'O da!'. Bilo je fantastično, tako da ne znam da li bih mogla da uporedim bilo šta drugo sa tim", rekla je Stoun.
Film "Kazino" doneo je Stoun nagradu Zlatni globus i nominaciju za Oskara.
Inače, Šeron će se uskoro pojaviti u trećoj sezoni popularne serije "Euforija" pored Zendaje, Sidni Svini, Mod Apatou i Džejkoba Elordija, piše Foxnews. Premijera serije je zakazana za 12. april.
