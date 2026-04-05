Otkrila je da je njen najbolji poljubac bio sa Robertom De Nirom tokom snimanja kultnog filma "Kazino" 1995. godine.

"Snimili smo ovu scenu gde moram da idem u kupatilo, i pošto glumim prevaranta, nateram ga da mi da novac da odem. On mi daje novac, a ja ga pogledam kao da kažem: 'Stvarno? Mislim da je potrebno malo više od 50 dolara za kupatilo.' I on...pruži ruku i da mi oko 100 dolara, a onda se nagnem i poljubim ga", navela je navela je Stoun.

Dodala je da ju je taj poljubac "oborio s nogu".

Glumica je rekla da je za nju bilo posebno važno bilo da igra pored glumca kojem se najviše divila.

"Bila sam toliko ludo zaljubljena u njega kao glumca od samog početka da je verovatno mogao da me udari čekićem u glavu, a ja bih rekla: 'O da!'. Bilo je fantastično, tako da ne znam da li bih mogla da uporedim bilo šta drugo sa tim", rekla je Stoun.

Film "Kazino" doneo je Stoun nagradu Zlatni globus i nominaciju za Oskara.