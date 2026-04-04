22.10 RTS1

Novine

Henri Haket je urednik gradske rubrike jednog tabloida u Njujorku. On je radoholičar koji voli svoj posao, ali dugi radni sati i niska plata dovode do nezadovoljstva. Pored toga, izdavač Grejam Kigli suočava se sa finansijskim teškoćama i nalazi se pod pritiskom, pa glavna urednica Ališa Klark, Henrijeva protivnica, uvodi nepopularne mere štednje. Henrijeva supruga Marta, bivša novinarka u poodmakloj trudnoći, ogorčena je jer on ima malo vremena za porodicu. Zato razmatra ponudu Pola Bledena da uređuje novine nalik "Njujork tajmsu", što bi značilo više novca, kraće radno vreme i veći ugled... Ali bi možda bilo dosadno za njegov ukus. Međutim, uskoro ga jedna udarna priča suočava sa teškim odlukama... Uloge: Majkl Kiton, Glen Klouz, Robert Duval.

21.55 Superstar

Neprijatelj pred vratima

Vasilij Zajcev, najpoznatiji sovjetski snajperista, dolazi u Staljingrad i učestvuje u prelomnoj bici Drugog svetskog rata. Brzo pokazavši izuzetnu streljačku veštinu, Vasilij Zajcev, u uslovima teških gradskih borbi, uz pomoć komesara za propagandu Danilova, postaje legenda Crvene armije, podiže moral saborcima, a kod neprijatelja stvara strah. Zbog toga nemačka vojska protiv njega šalje majora Keniga, takođe vrhunskog snajperistu, čime počinje opasna igra mačke i miša. Uloge: Džad Lou, Džozef Fajns.

00.20 RTS1

Prenosna vrata

Pol Karpenter je pripravnik u tajanstvenoj londonskoj firmi sa nekonvencionalnim poslodavcima, uključujući i direktora čije su namere da promeni drevni magični svet sa modernim korporativnim praksama. Uloge: Kristof Volc, Miranda Oto, Sem Nil