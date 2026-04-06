RTS1 23.46

Brizi

Devojka beži od kuće i upoznaje namrgođenog starijeg muškarca koji je nevoljno prihvata. Vremenom između njih se razvija romantičan i nežan odnos. Brizi je hipi devojka velikog srca. Nakon što je poveze čovek koji je želi samo za seks, Brizi uspeva da pobegne. Skriva se na osamljenom imanju gde se nalazi kuća sredovečnog razvedenog muškarca, Frenka Harmona. Frenk prima Brizi kod sebe, da bi se, neočekivano, zaljubio u nju. Uloge: Vilijam Holden, Kej Lenc, Rodžer Karmel.

22.15 B92

Jovanka Orleanka

Priča o Svetoj Jovanki Orleanki, poznatoj francuskoj ratnoj heroini iz 15. veka i religioznoj mučenici. Počinje grozotama kojima prisustvuje mlada Jovanka, mučenjima njene porodice od strane okupatora Engleza, pa Jovanka, kao odlučna žena, sledi svoje vizije koje je dovode na čelo presudne bitke. Posle mnogo previranja, ona biva osuđena na smrt. Uloge: Mila Jovović, Džon Malkovič, Dastin Hofman, Fej Danavej.

22.20 RTS2

Kako dići naftovod u vazduh

Teo i Sočilj su iz Long Biča, grada pogođenog zagađenjem iz nekoliko naftnih rafinerija. Pošto je Sočiljina majka naprasno umrla tokom vrelih dana koje je povezivala sa globalnim zagrevanjem, ona gubi veru u sporu kampanju svog fakulteta. U potrazi za agresivnijom akcijom, podeli svoja stanovišta sa Teo, devojkom obolelom od leukemije. Ona je povezuje sa ekipom koja iz različitih razloga planira napad na teksaški naftovod... Uloge: Arijela Barer, Kristina Froset, Lukas Gejdž.