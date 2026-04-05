RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.40 Veterinarska misija

13.05 Sat

13.55 Superpotera, kviz

15.00 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.30 Izvor, igrana serija

17.30 Tito – Između Istoka i Zapada

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Izvor , igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.20 Brižit Bardo, prezrena, dokumentarni film

23.20 Dnevnik

23.40 Velika iluzija

00.10 Sat

01.00 Šarenica

02.45 Dnevnik 2

03.15 Sasvim prirodno

03.45 Gastronomad

Brižit Bardo: Prezrena 22.20 RTS1

Kroz intimnu priču reditelja Davida Tebula o svojoj fascinaciji slavnom Brižit Bardo, dokumentarni film "Brižit Bardo: Prezrena" govori o životu glumice u usponu i njenoj transformaciji. Rediteljeva priča prožeta je sećanjima same Brižit Bardo na za nju značajne događaje tokom karijere, ali i pričom njenih saradnika o tome kako je nastao jedan od najpoznatijih seks simbola 20. veka, kao i ličnost koja će napustiti ciničnu filmsku industriju i okrenuti se humanitarnom radu.

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika) Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Prodavnica igračaka

09.15 Lovrov dizajn

09.35 Treniraj sa šampionom

10.00 E-TV

10.30 Mi možemo sve

11.00 Put pobednika

11.25 Verski mozaik Srbije

12.10 Od zlata jabuka

12.40 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.10 Romanipen

13.30 Savremeni profil mladih

14.00 Svetski: Časlav Brukner

14.40 Prevaspitani

15.10 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos

15.50 Edu global

16.10 Mira Adanja Polak

16.35 Novogodišnji koncert iz pozoriša La Feniče u Veneciji

18.00 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja

19.40 Prenosna vrata, film

21.45 Volim klasiku

22.45 Na nišanu, serija

22.35 Amanda, film

01.10 Budimpeštanski romski simfonijski orkestar - Sto violina

02.10 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope,

02.45 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja

04.20 Novogodišnji koncert iz pozoriša La Feniče u Veneciji

Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope 15.10 RTS2

Reno klio kup Evrope počeće 5. aprila na francuskoj stazi Nogaro. Radio-televizija Srbije i ove sezone u direktnim prenosima pratiće takmičenje u kome učestvuje srpski automobilista Nikola Tošić. U nedelju će se voziti prva trka od 15 sati i 15 minuta. Talentovani vozač Crvene zvezde pokušaće da se umeša u borbu za titulu u juniorskom šampionatu, a da se među seniorima bori za vodeće pozicije u generalnom plasmanu. Prošle godine imao je 3 pobede u konkurenciji juniora i jedno drugo mesto u Imoli među seniorima. Nikola Tošić je zimsku pauzu iskoristio da pređe iz italijanskog Rangoni tima u francuski Milan kompetišn, koji će mu pripremati automobil za takmičenje.

Pink

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Prva

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Dadilja sa sela, domaća serija

15.45 Dadilja sa sela, domaća serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Nikad nije kasno

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

01.45 Eksploziv

02.15 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Eksploziv 18.55

Na međunarodnoj sceni u Budimpešti, među najtalentovanijim mladim muzičarima današnjice, prošle godine Srbiju je predstavljao David Božić. Bio je najmlađi učesnik jubilarnog desetog međunarodnog takmičenja „Virtuozi“, a na ovom prestižnom konkursu osvojio je prvo mesto za svoju zemlju i posebnu nagradu žirija. U žiriju su sedeli Plasido Domingo, Hose Kareras, Stjepan Hauser i druge svetske zvezde klasične muzike. U polufinalu je izveo Rahmanjinova. U finalu – delo Vere Milanković. Ali najveće iznenađenje usledilo je tek kada je pred publikom i žirijem izveo sopstvenu kompoziciju „Suzdalj“. U tom trenutku postalo je jasno da David nije samo dečak koji svira klavir. On je i kompozitor, stvaralac, neko ko muziku ne samo izvodi, već je oblikuje. Potekao je iz muzičke porodice i za klavir seo sa pet godina. Danas, iako ima samo dvanaest, iza sebe već ima priznanja, nagrade i takmičenja na kojima je redovno osvajao prva mesta. U ovonedeljnom "Eksplozivu" upoznajte dečaka koga nisu promenile ni reči Plasida Dominga da je „već virtuoz“. Upoznajet dečaka koji i dalje ostaje odličan đak, trenira karate i provodi vreme sa porodicom i vršnjacima. Ovo je priča o talentu koji brzo raste – i karakteru koji ostaje nenarušen, a uradila je reporterka "EXploziva" Katarina Svrkota. Emisiju ove nedelje na Prvoj televiziji vodi Tijana Nikolić.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Ruže i greh, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Azbuka našeg života, serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

00.00 Kuhinja, serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Dug moru, igrana serija

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" teme je tajne uspeha uspešnih ljudi. Gosti Saše Borojevića su inžinjer i istraživač Goran Marjanović, akupurtunolog i rekonektivni praktičar dr Dušica Nešić, i učitelj trandescentalne medicine Predrag Kovačević. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravo dobro jutro

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.00 Tehnomanija nagradni kviz

16.30 Nepoznate priče prirode

17.25 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Podcast: Sa Mašom o svemu

21.50 TV Šopingmanija

22.00 Vesti

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio: Ritam nedelje

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Dečji program

09.45 De Gol, film

11.30 Povratak na selo

12.05 Brazde

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

19.00 Epizode, serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Pravilo ćutanja, Igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

23.55 Ostrvo Hašima, Igrani film

02.20 Petkazanje

Istrage gospođice Fišer 23.00 RTV1

Uvažena gospođica Frajni Fišer, dama detektivka, lovi kriminalce po zabačenim ulicama, džez klubovima i božanstvenim vilama 1920-ih boreći se protiv nepravde.

RTV Pančevo

06.35 Bugarske ruže

07.00 Lepota slovačkog jezika

08.00 Po vašem izboru

09.15 Slovenci smo

10.10 Uskršnja poslanica kardinala Nemeta

12.20 Lice nacije

13.30 Iz naših krajeva

16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće - Tehnomanija”

16.45 Povratak kući, igrana serija

17.30 Bugarske ruže

18.00 Lepota slovačkog jezika

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Bohemska rapsodija

22.00 Velike vesti

22.35 Dokumentarni program

23.20 Noćni program

Slovenci smo 19.35 RTV Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, igrana serija

00.34 Porodične tajne, igrana serija

01.13 1 na 1, kviz

01.43 Radio Happy

04.15 Posle ručka

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

Superstar

07.10 Nedelja, domaća igrana serija

08.05 Nedelja, domaća igrana serija

09.00 Najbolji, domaći film

11.00 Snaga osvete, igrani film

12.50 Komandir voda, igrani film

14.30 Reka smrti, igrani film

16.15 Vojnici, igrani film

17.50 Gospodin i gospođa Smit, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.00 Mistična reka, igrani film

00.25 Robin Hud, igrani film

Mistična reka 22.00 Superstar

Potresna drama, koja na sjajan način priča priču o misteriji mučne smrti jedne devojke, a koje rasvetljava i lične tragedije ljudi koji su svedoci njenog ubistva.

Prva Plus

06.00 Crni Gruja, igrana serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.30 Andrija i Anđelka, serija

09.20 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.30 Andrija i Anđelka, serija

11.30 Hotel, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

18.00 Pogrešan čovek, serija

23.00 Infiltrator, igrani film

01.00 Ubice mog oca, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Neka ti je slatko

11.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.50 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.45 Podkast: Životna priča

18.35 Naj od naj - Nova sezona

18.55 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Bombarder, igrani film

01.35 Balkanskom ulicom

UNA TV

06.35 Očima deteta

06.55 Krugovi, domaći film

08.45 Leptirov oblak, domaći film

10.20 Mali Budo, domaći film

12.05 Državni službenik, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Između redova

13.55 Enklava, domaći film

15.35 Očima deteta

15.55 Pesma broj jedan, igrani film

17.30 Una intervju - Aleksandar Šoštar

18.30 Una dan

19.00 Mi nismo anđeli, domaći film

20.50 Državni službenik, domaća serija

21.45 Kralj Artur, igrani film

23.50 Uhvati Kartera, igrani film

01.35 Staljingrad, igrani film

03.40 Prvo ubistvo, igrani film

HYPE TV

08.00 Tajne vinove loze, serija

10.00 Aviondžije, igrana serija

12.00 Male stvari, autorka i voditeljka: Snežana Dakić

13.00 Hype zvezde

14.30 Vibe

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat

17.00 Hajduk, film

19.00 Ko si kad ne gleda niko

20.00 Alapače, serija

20.30 Mobil auto

21.00 Kafana na Balkanu, serija

22.00 Obeleženi od rođenja, film

Cinemania

07.20 Bez ljubavi, film

09.25 Legenda o Sarili, film

11.15 Rajsko putovanje, film

12.40 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film

14.00 1911, igrani film

15.45 Krvoproliće, igrani film

17.10 Bez ljubavi, igrani film

19.20 Laki, igrani film

21.00 Plagijator, film

22.55 Kung fu kaskader, film

01.10 Berlinski sindrom, igrani film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina

15.00 Džejmi: Brzo i prosto

16.00 Vreme je da Nadija jede

17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Indija: Luk Nuen

20.30 Indija: Luk Nuen

Star Movies

06.00 Rat svetova, igrani film

06.55 Još sam živa, igrani film

07.15 Dadilja Makfi i veliki prasak, igrani film

09.30 Terminator: Spasenje, film

11.55 Putnici, igrani film

14.25 Veliki Getsbi, igrani film

17.10 Američka prevara, igrani film

20.00 40 dana i 40 noći, igrani film

22.05 Bilo jednom u Holivudu, igrani film

Star Life

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Gola istina

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Hajd park na Hadsonu, film

22.05 911

23.00 911