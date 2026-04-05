RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.40 Veterinarska misija
13.05 Sat
13.55 Superpotera, kviz
15.00 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.30 Izvor, igrana serija
17.30 Tito – Između Istoka i Zapada
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Izvor , igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.20 Brižit Bardo, prezrena, dokumentarni film
23.20 Dnevnik
23.40 Velika iluzija
00.10 Sat
01.00 Šarenica
02.45 Dnevnik 2
03.15 Sasvim prirodno
03.45 Gastronomad
Najava
Brižit Bardo: Prezrena 22.20 RTS1
Kroz intimnu priču reditelja Davida Tebula o svojoj fascinaciji slavnom Brižit Bardo, dokumentarni film "Brižit Bardo: Prezrena" govori o životu glumice u usponu i njenoj transformaciji. Rediteljeva priča prožeta je sećanjima same Brižit Bardo na za nju značajne događaje tokom karijere, ali i pričom njenih saradnika o tome kako je nastao jedan od najpoznatijih seks simbola 20. veka, kao i ličnost koja će napustiti ciničnu filmsku industriju i okrenuti se humanitarnom radu.
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika) Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Prodavnica igračaka
09.15 Lovrov dizajn
09.35 Treniraj sa šampionom
10.00 E-TV
10.30 Mi možemo sve
11.00 Put pobednika
11.25 Verski mozaik Srbije
12.10 Od zlata jabuka
12.40 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.10 Romanipen
13.30 Savremeni profil mladih
14.00 Svetski: Časlav Brukner
14.40 Prevaspitani
15.10 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos
15.50 Edu global
16.10 Mira Adanja Polak
16.35 Novogodišnji koncert iz pozoriša La Feniče u Veneciji
18.00 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja
19.40 Prenosna vrata, film
21.45 Volim klasiku
22.45 Na nišanu, serija
22.35 Amanda, film
01.10 Budimpeštanski romski simfonijski orkestar - Sto violina
02.10 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope,
02.45 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Kir Janja
04.20 Novogodišnji koncert iz pozoriša La Feniče u Veneciji
Najava
Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope 15.10 RTS2
Reno klio kup Evrope počeće 5. aprila na francuskoj stazi Nogaro. Radio-televizija Srbije i ove sezone u direktnim prenosima pratiće takmičenje u kome učestvuje srpski automobilista Nikola Tošić. U nedelju će se voziti prva trka od 15 sati i 15 minuta. Talentovani vozač Crvene zvezde pokušaće da se umeša u borbu za titulu u juniorskom šampionatu, a da se među seniorima bori za vodeće pozicije u generalnom plasmanu. Prošle godine imao je 3 pobede u konkurenciji juniora i jedno drugo mesto u Imoli među seniorima. Nikola Tošić je zimsku pauzu iskoristio da pređe iz italijanskog Rangoni tima u francuski Milan kompetišn, koji će mu pripremati automobil za takmičenje.
Pink
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
Prva
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Dadilja sa sela, domaća serija
15.45 Dadilja sa sela, domaća serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Nikad nije kasno
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
01.45 Eksploziv
02.15 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55
Na međunarodnoj sceni u Budimpešti, među najtalentovanijim mladim muzičarima današnjice, prošle godine Srbiju je predstavljao David Božić. Bio je najmlađi učesnik jubilarnog desetog međunarodnog takmičenja „Virtuozi“, a na ovom prestižnom konkursu osvojio je prvo mesto za svoju zemlju i posebnu nagradu žirija. U žiriju su sedeli Plasido Domingo, Hose Kareras, Stjepan Hauser i druge svetske zvezde klasične muzike. U polufinalu je izveo Rahmanjinova. U finalu – delo Vere Milanković. Ali najveće iznenađenje usledilo je tek kada je pred publikom i žirijem izveo sopstvenu kompoziciju „Suzdalj“. U tom trenutku postalo je jasno da David nije samo dečak koji svira klavir. On je i kompozitor, stvaralac, neko ko muziku ne samo izvodi, već je oblikuje. Potekao je iz muzičke porodice i za klavir seo sa pet godina. Danas, iako ima samo dvanaest, iza sebe već ima priznanja, nagrade i takmičenja na kojima je redovno osvajao prva mesta. U ovonedeljnom "Eksplozivu" upoznajte dečaka koga nisu promenile ni reči Plasida Dominga da je „već virtuoz“. Upoznajet dečaka koji i dalje ostaje odličan đak, trenira karate i provodi vreme sa porodicom i vršnjacima. Ovo je priča o talentu koji brzo raste – i karakteru koji ostaje nenarušen, a uradila je reporterka "EXploziva" Katarina Svrkota. Emisiju ove nedelje na Prvoj televiziji vodi Tijana Nikolić.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Ruže i greh, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Azbuka našeg života, serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
00.00 Kuhinja, serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Dug moru, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" teme je tajne uspeha uspešnih ljudi. Gosti Saše Borojevića su inžinjer i istraživač Goran Marjanović, akupurtunolog i rekonektivni praktičar dr Dušica Nešić, i učitelj trandescentalne medicine Predrag Kovačević. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravo dobro jutro
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.00 Tehnomanija nagradni kviz
16.30 Nepoznate priče prirode
17.25 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Podcast: Sa Mašom o svemu
21.50 TV Šopingmanija
22.00 Vesti
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio: Ritam nedelje
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Dečji program
09.45 De Gol, film
11.30 Povratak na selo
12.05 Brazde
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
19.00 Epizode, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Pravilo ćutanja, Igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
23.55 Ostrvo Hašima, Igrani film
02.20 Petkazanje
Najava
Istrage gospođice Fišer 23.00 RTV1
Uvažena gospođica Frajni Fišer, dama detektivka, lovi kriminalce po zabačenim ulicama, džez klubovima i božanstvenim vilama 1920-ih boreći se protiv nepravde.
RTV Pančevo
06.35 Bugarske ruže
07.00 Lepota slovačkog jezika
08.00 Po vašem izboru
09.15 Slovenci smo
10.10 Uskršnja poslanica kardinala Nemeta
12.20 Lice nacije
13.30 Iz naših krajeva
16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće - Tehnomanija”
16.45 Povratak kući, igrana serija
17.30 Bugarske ruže
18.00 Lepota slovačkog jezika
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Bohemska rapsodija
22.00 Velike vesti
22.35 Dokumentarni program
23.20 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 RTV Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, igrana serija
00.34 Porodične tajne, igrana serija
01.13 1 na 1, kviz
01.43 Radio Happy
04.15 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
Superstar
07.10 Nedelja, domaća igrana serija
08.05 Nedelja, domaća igrana serija
09.00 Najbolji, domaći film
11.00 Snaga osvete, igrani film
12.50 Komandir voda, igrani film
14.30 Reka smrti, igrani film
16.15 Vojnici, igrani film
17.50 Gospodin i gospođa Smit, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.00 Mistična reka, igrani film
00.25 Robin Hud, igrani film
Najava
Mistična reka 22.00 Superstar
Potresna drama, koja na sjajan način priča priču o misteriji mučne smrti jedne devojke, a koje rasvetljava i lične tragedije ljudi koji su svedoci njenog ubistva.
Prva Plus
06.00 Crni Gruja, igrana serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.30 Andrija i Anđelka, serija
09.20 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.30 Andrija i Anđelka, serija
11.30 Hotel, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
18.00 Pogrešan čovek, serija
23.00 Infiltrator, igrani film
01.00 Ubice mog oca, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Neka ti je slatko
11.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.50 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.45 Podkast: Životna priča
18.35 Naj od naj - Nova sezona
18.55 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Bombarder, igrani film
01.35 Balkanskom ulicom
UNA TV
06.35 Očima deteta
06.55 Krugovi, domaći film
08.45 Leptirov oblak, domaći film
10.20 Mali Budo, domaći film
12.05 Državni službenik, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Između redova
13.55 Enklava, domaći film
15.35 Očima deteta
15.55 Pesma broj jedan, igrani film
17.30 Una intervju - Aleksandar Šoštar
18.30 Una dan
19.00 Mi nismo anđeli, domaći film
20.50 Državni službenik, domaća serija
21.45 Kralj Artur, igrani film
23.50 Uhvati Kartera, igrani film
01.35 Staljingrad, igrani film
03.40 Prvo ubistvo, igrani film
HYPE TV
08.00 Tajne vinove loze, serija
10.00 Aviondžije, igrana serija
12.00 Male stvari, autorka i voditeljka: Snežana Dakić
13.00 Hype zvezde
14.30 Vibe
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat
17.00 Hajduk, film
19.00 Ko si kad ne gleda niko
20.00 Alapače, serija
20.30 Mobil auto
21.00 Kafana na Balkanu, serija
22.00 Obeleženi od rođenja, film
Cinemania
07.20 Bez ljubavi, film
09.25 Legenda o Sarili, film
11.15 Rajsko putovanje, film
12.40 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film
14.00 1911, igrani film
15.45 Krvoproliće, igrani film
17.10 Bez ljubavi, igrani film
19.20 Laki, igrani film
21.00 Plagijator, film
22.55 Kung fu kaskader, film
01.10 Berlinski sindrom, igrani film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina
15.00 Džejmi: Brzo i prosto
16.00 Vreme je da Nadija jede
17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Indija: Luk Nuen
20.30 Indija: Luk Nuen
Star Movies
06.00 Rat svetova, igrani film
06.55 Još sam živa, igrani film
07.15 Dadilja Makfi i veliki prasak, igrani film
09.30 Terminator: Spasenje, film
11.55 Putnici, igrani film
14.25 Veliki Getsbi, igrani film
17.10 Američka prevara, igrani film
20.00 40 dana i 40 noći, igrani film
22.05 Bilo jednom u Holivudu, igrani film
Star Life
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Gola istina
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Hajd park na Hadsonu, film
22.05 911
23.00 911
