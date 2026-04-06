RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Ulica lipa, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
21.00 Potera, kviz
22.00 Na večeri kod
23.05 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.45 Brizi, film
01.55 Džimijeva velika akcija spasavanja pčela
02.40 Dnevnik
03.15 Jedan dan
Najava
Brizi 23.45 RTS1
Devojka beži od kuće i upoznaje namrgođenog starijeg muškarca koji je nevoljno prihvata. Vremenom između njih se razvija romantičan i nežan odnos.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
07.55 Plava ptica
08.20 Avanture Heti Feder
08.45 Lola i klavir šumova
09.15 Restorančić zalogajčić
09.50 Radoznalci
10.05 Jezičke nedoumice
10.10 Može i drugačije
10.30 Anin svet
10.50 Savremni profil mladih
11.20 Lični kosmos
11.45 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos
12.15 Hemija razbija mitove
12.40 E-TV
13.05 Mesto za nas
13.30 Apropop: Pop kultura/ masovna kultura/estrada
14.00 Šarade, film
15.55 Ženski raj, serija
16.40 Arheootkrića 2024: Arhitektura moći i tajne bronzanog doba
17.15 Hemija razbija mitove
17.35 Panonikum
18.05 Volim klasiku
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, igrana serija
20.10 Džimijeva velika akcija spasavanja pčela
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Kreativni distrikt: Oto Horvat
22.15 Kako dići naftovod u vazduh, film
00.10 Brižit Bardo, prezrena,
00.55 41. Beogradski džez festival: Big bend RTS - Omaž Bori Rokviću
02.00 Gorka osveta, igrana serija
02.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.55 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope,r.
03.25 Savremeni profil mladih
03.50 Arheootkrića 2024
Najava
Kako dići naftovod u vazduh 22.15 RTS2
Teo i Sočilj su iz Long Biča, grada pogođenog zagađenjem iz nekoliko naftnih rafinerija. One se povezuju s ekipom koja planira napad na teksaški naftovod...
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
Prva
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno
Najava
Na mestu zločina sa Mašanom 23.30 Prva
Najaktuelniji događaji iz crne hronike, realne rekonstrukcije, potere, hapšenja opasnih kriminalaca. Uvek na licu mesta sa Mašanom Lekićem i njegovom ekipom.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Studio 7
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Jovanka Orleanka, film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
Najava
Jovanka Orleanka 22.15 B92
Priča o Svetoj Jovanki Orleanki, poznatoj francuskoj ratnoj heroini iz 15-tog veka i religioznoj mučenici. Uloge: Mila Jovović, Rab Aflek, Stefan Algud.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 TV prodaja Telestar
13.15 Provodažjia
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.42 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.09 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Ćirilica
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, igrana serija
00.32 Porodične tajne, serija
01.13 Savetnik
01.32 Naslovna strana, kviz
02.05 1 na 1, kviz
02.35 Posle ručka
03.59 Aktuelnosti
Najava
Ćirilica 21.30 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Marko Milićević, Stefan Todorović
09.30 Tajne vinove loze, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Hajduk, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Šašava planeta
15.00 Chit chat gost: Anita Keserović
16.00 Berlin kaput, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Opa šou, gosti: Radoslav Rodić Roki, Zorana Simeunović, Tea Stoševska, Saša Lazarević Kudra
23.30 Vrane, igrani film
01.00 Bos ili Hadžija, serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.35 Agroinfo
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.35 Bugarske ruže
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Dokumentarni program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Đinova porodična avantura u Italiji
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Rik Stajn: Mediteranski izleti
15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti
16.00 Kuvajte sa Kertisom
16.30 Prijatno
18.00 Donalove gozbe, postovi i svetkovine
19.00 Đinova porodična avantura u Italiji
20.00 Tragom hrane
STAR LIFE
06.00 Dadilja
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Biti Flin, film
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Dadilja
17.05 Dobri doktor
18.00 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
10.35 Kućni patuljci operacija kolačići, film
12.00 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film
13.20 Cirklina Koko i divlji nosorog, film
14.30 Krvoproliće, igrani film
15.55 Polje izgubljenih cipela, film
17.35 Laki, igrani film
19.10 Manifest, film
21.00 Pod lupom, igrani film
23.20 Plagijator, igrani film
SUPERSTAR
08.20 Nedelja, serija
09.15 Nedelja, serija
10.10 Nedelja, serija
11.05 Nedelja, serija
12.00 Kasarna, film
13.40 Lude godine, domaći film
15.05 Gravitacija, igrani film
16.40 Nasilnička prošlost, igrani film
18.20 Vrelina, igrani film
21.15 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
22.15 Lavlje srce, igrani film
00.10 Vatrene ulice, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, igrana serija
15.50 Hotel, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca, serija
19.45 Dan odluke, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Hotel, serija
Blic TV
06.05 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Scena
12.35 Balkanskom ulicom
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Scena
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Nije srpski ćutati
23.55 Scena
00.15 Kalkanski krugovi, igrana serija
01.05 Lepa sela lepo gore, igrani film
03.15 Na terapiji
04.10 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena: Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 GrađaNIN
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23:00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
