Većina vozača nikada ne pročita kompletno uputstvo za korišćenje automobila, pa brojne praktične funkcije ostanu neiskorišćene. Jedna od njih nalazi se upravo na daljinskom ključu i može biti posebno korisna tokom letnjih vrućina.

Reč je o mogućnosti daljinskog otvaranja i zatvaranja svih prozora, čime se unutrašnjost automobila može provetriti i pre nego što sednete za volan.

Kako da otvorite sve prozore pomoću ključa?

Kada automobil dugo stoji parkiran na suncu, temperatura u kabini može da dostigne veoma visoke vrednosti. Umesto da odmah uđete u pregrejano vozilo, možete ga rashladiti tako što ćete unapred otvoriti prozore.

Postupak je jednostavan. Potrebno je da na daljinskom ključu pritisnete i nekoliko sekundi držite dugme za otključavanje. Ako vaš automobil podržava ovu funkciju, svi prozori će automatski početi da se spuštaju.

Čim pustite dugme, spuštanje će se zaustaviti, pa sami možete da odredite koliko želite da otvorite prozore.

Na isti način možete i da ih zatvorite

Kod mnogih modela automobila ista funkcija radi i u suprotnom smeru. Dovoljno je da nekoliko sekundi držite pritisnuto dugme za zaključavanje, nakon čega će se svi prozori automatski podići.

Ova opcija može biti veoma korisna ako iznenada počne kiša, a vi ste se već udaljili od vozila ili ste zaboravili da zatvorite neki od prozora.

Ne podržavaju je svi automobili

Važno je napomenuti da ovu mogućnost nema svaki automobil sa daljinskim ključem.

Jedan od osnovnih uslova jeste da vozilo ima električne podizače svih prozora. Ukoliko se, na primer, zadnja stakla podižu ručno, velika je verovatnoća da funkcija neće biti dostupna.

Takođe, kod pojedinih proizvođača ova opcija može biti isključena u fabričkim podešavanjima ili dostupna samo na određenim paketima opreme.

Vredi isprobati

Ako do sada niste znali za ovu mogućnost, dovoljno je da isprobate svoj ključ. Možda vaš automobil već ima praktičnu funkciju koja će vam olakšati svakodnevnu vožnju, posebno tokom letnjih dana kada se vozila parkirana na suncu veoma brzo zagrevaju.