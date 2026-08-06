Zbog ekstremnih vrućina na snazi je crveni meteoalarm u gotovo celoj zemlji, dok meteorolog Ivan Ristić upozorava da će subjektivni osećaj na direktnom suncu biti i do deset stepeni viši.

Prema prognozi RHMZ-a, vrhunac aktuelnog toplotnog talasa očekuje se danas, dok će već od petka i tokom vikenda uslediti blago popuštanje vrućina. Maksimalne temperature tada će se u većini mesta kretati između 32 i 36 stepeni, ali će početkom naredne sedmice uslediti novo postepeno otopljenje i nastavak toplotnog talasa.

Beograd najtopliji već u ranim jutarnjim satima

Prema podacima RHMZ-a, u 6 časova najtoplije je bilo u Beogradu, gde je izmereno 28 stepeni, dok je najniža temperatura zabeležena u Sjenici, svega 9 stepeni.

U Zrenjaninu su izmerena 23 stepena, u Novom Sadu i na Crnom Vrhu po 22, dok su Kikinda i Zlatibor imali po 21 stepen. Svežije je bilo u Kuršumliji i Leskovcu sa 15 stepeni, kao i u Zaječaru i Požegi, gde je izmereno 14, odnosno 13 stepeni.

Crveni meteoalarm u gotovo celoj Srbiji

Crveni meteoalarm danas je na snazi u Beogradu, Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, dok je za područje AP Kosovo i Metohija na snazi narandžasti meteoalarm.

RHMZ upozorava da će maksimalna temperatura danas biti između 35 i 40 stepeni. Posle podne, na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Ristić: Ovo je najjači toplotni talas ovog leta

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da će do 8. avgusta maksimalne temperature lokalno dostizati i 42 stepena, dok će u Beogradu biti oko 41 stepen.

On je naglasio da posebnu opasnost predstavlja jako UV zračenje, jer subjektivni osećaj temperature na direktnom suncu može biti i pet do deset stepeni viši nego u hladu. Kako je objasnio, ako je temperatura vazduha u hladu 41 stepen, na direktnom suncu ili u automobilu može dostići čak 48 stepeni.

Ristić ocenjuje da je ovo poslednji, ali i najintenzivniji toplotni talas ovog leta, sa temperaturama oko i iznad 40 stepeni. Dodao je da se ozbiljnije osveženje i povratak na uobičajene letnje vrednosti očekuju tek u trećoj dekadi avgusta.